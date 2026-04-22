Grande partecipazione all’incontro “Il valore della Biodiversità attraversa lo Stretto di Messina”

Grande partecipazione e interesse per l’incontro “Il valore della Biodiversità attraversa lo Stretto di Messina”, promosso dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn e dall’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina, con il patrocinio del Comune di Messina. Al centro dell’imponente manifestazione moderata dall’avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali, il ruolo dello Stretto di Messina quale ecosistema di straordinaria rilevanza scientifica e ambientale, laboratorio naturale unico per lo studio della biodiversità marina e degli effetti dei cambiamenti globali.

Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali di autorevoli esponenti del mondo scientifico e accademico, tra cui Teresa Romeo, Direttrice delle sedi Sicilia e Calabria della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Paola Dugo prorettrice alla ricerca dell’Ateneo di Messina, e per le Autorità militari l’ Ammiraglio Giuseppe Sciarrone Direttore Matittimo di Calabria e Basilicata Tirrenica, il Comandante di Marisuplog Capitano di Vascello Gabriele Belfiore, la Presidente dell’Inner wheel international club dello stretto di Messina Letizia Ragona

Momento centrale dell’evento è stata la proiezione del documentario “Il valore della Biodiversità attraversa lo Stretto di Messina”, diretto da Roberto Rinaldi, che ha offerto immagini inedite e spettacolari delle profondità marine, documentando specie rare e habitat di grande valore ecologico.

A seguire, il dibattito ha visto la partecipazione di esperti di primo piano, tra cui Paola Del Negro Direttrice dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, Claudio Berti esperto marittimo con oltre vent’anni di esperienza dedicata alla gestione ed alla tutela dell’ambiente marino; Ivana Bonaccorsi professoressa associata di Chimica degli Alimenti presso il Dipartimento ChioioFarAm, di Teresa Romeo che hanno approfondito temi cruciali quali la ricerca scientifica, la tutela degli ecosistemi, la governance e lo sviluppo sostenibile delle attività legate al mare.

Ad intervenire anche Daniela Pica ricercatrice della stazione zoologica Anton Dohrn, Aurora Notarianni legale consulente del Wwf Italia e Donatella Manzo dirigente del Servizio 2 Dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Sicilia. Presenti al Salone delle Bandiere: Roberta Curcio responsabile dell’ Ufficio Area sicurezza operativa Ambiente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, il responsabile Arpa Sicilia Benedetto Sirchia, il Comandante del Nucleo speciale di intervento del comando generale delle Capitanerie Capitano di Vascello Giuseppe Turiano; il Capitano di Fregata Antonio Ripoli comandante in seconda della Guardia costiera di Messina, l’Ammiraglio Antonio Samiani, gli studenti della classe 3° BLES dell’ Istituto Anis accompagnati dalle docenti Santoro, Lievita, Vadala’; una rappresentanza di studenti dell’ Istituto Antonello liceo scientifico sportivo con la profssa Vincenza Fiumano’ e dell’ Istituto Jaci Duilio accompagnati dalla dpcente Ciuna Marina, e dell’ Istituto Nautico di Milazzo con la dirigente prof.ssa Scolaro.

Dall’incontro è emersa con chiarezza la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, enti di ricerca e territorio per garantire la salvaguardia di un patrimonio naturale unico, promuovendo al contempo modelli di sviluppo sostenibile.

L’iniziativa ha confermato il valore della divulgazione scientifica come strumento fondamentale per accrescere la consapevolezza collettiva e favorire azioni concrete a tutela dell’ambiente marino. La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale.