Grande festa a Reggio Calabria: auguri a nonna Tita, che ha compiuto 103 anni!

Un traguardo straordinario che racconta una vita lunga oltre un secolo: il 23 aprile 2026 Annunziata Nava, detta Nonna Tita, ha compiuto 103 anni in compagnia dei propri figli e di alcuni nipoti. Nata nel 1923 a Reggio Calabria, ha cresciuto 7 figli, affrontando anche il dolore della perdita di tre di loro, mancati prematuramente. Una vita intensa, segnata da sacrifici, ma anche da un forte senso della famiglia e da valori solidi. Donna instancabile, di sani principi, è sempre stata affettuosa con figli, nipoti e pronipoti, rappresentando un punto di riferimento per tutte le generazioni della sua famiglia.

Nonostante il passare degli anni abbia ridotto alcuni sensi come la vista e l’udito, Nonna Tita non ha perso il gusto per la vita: ha sempre apprezzato la buona cucina, rigorosamente genuina, e non disdegna un bicchiere di vino a tavola. Educata come le persone di altri tempi, si distingue per essere corretta, disponibile e per incarnare una bontà autentica, rara. Il suo punto di forza è sempre stata la memoria: ancora oggi ama raccontare ricordi passati, custodendo e tramandando storie di vita vissuta. Un esempio di longevità e valori che continua a vivere nel cuore della sua famiglia e della comunità.