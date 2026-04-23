Giusy Versace nel corto degli studenti del Gullì di Reggio Calabria, successo al Prix Palatine 2026

Giusy Versace protagonista del cortometraggio ‘Entretien avec Giusy Versace’ realizzato dal Liceo Gullì di Reggio Calabria e premiato a Roma

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Giusy Versace è la protagonista del cortometraggio ‘Entretien avec Giusy Versace’’ realizzato dagli studenti del Liceo Tommaso Gullì di Reggio Calabria, finalista al Prix Palatine – Palatine Studio Academy 2026, che si è svolto lo scorso 15 aprile nella cornice dell’Institut Français – Centre Saint-Louis a Roma. Il cortometraggio ha inoltre ricevuto la menzione speciale della giuria per la profondità della tematica sociale affrontata e per l’efficacia del linguaggio multimediale adottato, emergendo con forza tra oltre 60 opere in gara provenienti da licei italiani e francesi. Conclusa la cerimonia di premiazione, gli studenti accompagnati dalla Professoressa Séverine Gurnari sono stati ricevuti ufficialmente a Palazzo Madama da Giusy Versace.

La soddisfazione di Versace

“Complimenti agli alunni, docenti e dirigenti scolastici del Liceo Tommaso Gulli di Reggio Calabria che hanno realizzato questo progetto. Sono onorata di averne fatto parte e felice di aver dato il mio piccolo contributo. Rivolgo un grosso In bocca al lupo a questi giovani e auguro loro di amare sempre la vita, pensare in grande, volare alto e guardare lontano. Sono certa che chi affronta la vita con coraggio e spirito di sacrificio, alla fine la vita lo premierà”, così Giusy Versace.

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