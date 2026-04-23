Giovanni Donzelli a Reggio Calabria: il responsabile di Fratelli d’Italia arriva sullo Stretto per le elezioni e non solo | INFO

È la presenza dell’on. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, a caratterizzare l’Assemblea degli Amministratori del partito in Calabria, in programma venerdì 24 aprile alle ore 12.30 presso l’e’Hotel di Reggio Calabria. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto politico e amministrativo sui principali temi di attualità e sulle prospettive future dei territori, con uno sguardo rivolto anche alle prossime elezioni amministrative. Prima dell’inizio dei lavori, alle ore 12.00, lo stesso Donzelli sarà a disposizione degli organi di informazione per un punto stampa.

L’assemblea, invece, non sarà aperta al pubblico. L’appuntamento è rivolto a sindaci, assessori e consiglieri comunali, considerati protagonisti dell’azione amministrativa sui territori e punto di riferimento per il radicamento del partito. All’incontro prenderanno parte, oltre alla coordinatrice regionale on. Wanda Ferro, anche gli eletti del partito ad ogni livello, i presidenti provinciali, i componenti dell’assemblea nazionale e della direzione nazionale di Fratelli d’Italia.