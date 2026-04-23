Gioia Tauro, il sindaco Scarcella sulla commissione d’accesso: “siamo sereni, nessun motivo per dimettermi” | INTERVISTA

Dopo l’insediamento della commissione d’accesso a Gioia Tauro, il sindaco Simona Scarcella interviene ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, per chiarire la posizione dell’amministrazione comunale, ribadendo serenità, trasparenza e piena fiducia nel lavoro degli organi preposti. La vicenda, che ha acceso il dibattito politico e istituzionale sul territorio, vede ora una risposta netta da parte del primo cittadino, che esclude qualsiasi ipotesi di dimissioni.

Scarcella sottolinea come l’operato dell’amministrazione sia stato sempre improntato alla correttezza

Il sindaco Scarcella sottolinea come l’operato dell’amministrazione sia stato sempre improntato alla correttezza. “Il popolo è vicina all’amministrazione, credo nel lavoro della commissione di accesso. Siamo assolutamente sereni, portiamo avanti i nostri progetti. E’ tutto molto trasparente e la commissione è uno strumento di garanzia. Non ho motivo di dimettermi”, rimarca Scarcella. Parole che evidenziano una linea chiara: nessuna preoccupazione rispetto alle verifiche in corso e piena collaborazione con gli organismi istituzionali.