Gioia Tauro, il mercato torna in centro: soddisfatti i commercianti | INTERVISTE

Gioia Tauro riscopre il suo cuore pulsante: il mercato rionale torna nel centro cittadino e lo fa registrando fin da subito buoni numeri e una rinnovata vitalità. Ha preso il via ieri, infatti, lo spostamento delle bancarelle nelle vie centrali della cittadina, segnando un passaggio importante per il commercio locale e per la vivibilità degli spazi urbani. Fin dalle prime ore si è registrata una buona affluenza, con cittadini e curiosi che hanno animato le strade, restituendo al centro un’atmosfera vivace che mancava da tempo.

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per Strettoweb emergono le prime reazioni, in larga parte improntate alla soddisfazione. Molti commercianti sottolineano come la nuova collocazione garantisca maggiore visibilità e un flusso più costante di clienti, con ricadute positive sulle vendite. Anche diversi residenti accolgono con favore il ritorno del mercato nel cuore della città, apprezzando la comodità e il clima di ritrovata socialità. Non mancano, tuttavia, alcune criticità. C’è chi segnala disagi legati alla viabilità o alla difficoltà di parcheggio.

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