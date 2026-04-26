Futura, Squillaci: “dagli alti e bassi di inizio stagione ai Playoff, dobbiamo crederci”

Doppi turni di allenamento, la mentalità giusta e un gruppo che lavora sodo. Nel cuore pulsante della Cadi Antincendi Futura, il nome da tenere d’occhio è quello di Alessandro Squillaci, talentuoso calcettista cresciuto nel vivaio e oggi pronto a giocarsi il tutto per tutto nella bolgia dei playoff dove, negli anni ha sempre strabiliato. Classe giovane, ma con la testa di un veterano. Alessandro Squillaci ha grande voglia. La sua Futura, ancora una volta, vola verso i playoff per un posto in Serie A, e l’entusiasmo è alle stelle.

“E’ stata un’annata molto bella – esordisce Squillaci –. All’inizio abbiamo avuto un po’ di bassi, ma abbiamo fatto un girone di ritorno spettacolare e ancora una volta siamo ai playoff. Bei ricordi per me e per la storia del club. Quest’anno siamo una bella squadra, possiamo crederci tanto”.

Alla domanda su chi sia il prossimo ostacolo, il giovane talento non trema. “Taranto è una bella squadra, ma noi non siamo da meno. Abbiamo dimostrato nel campionato di essere all’altezza e speriamo di ripetere gli stessi risultati”.

E se il presente è già brillante, il futuro sembra ancora più luminoso. Quando gli viene chiesto dell’Under 19, Squillaci è determinato: “Stiamo migliorando giornalmente, i margini di miglioramento sono tanti”. C’è però un capitolo che brucia ancora, una ferita che il gruppo vuole assolutamente rimarginare: lo scontro con la Meta Catania che dura ormai da tanti anni. “Speriamo di sfatare un tabù – ammette il calcettista –. Di riuscire a vincere. Il dualismo con la Meta va avanti da almeno quattro anni. Speriamo che questa sia la volta buona”.

Quello di quest’anno, forse, è il gruppo più forte di sempre dell’Under 19 giallo-blu. Squillaci descrive una squadra completa, dove anche i ragazzi dell’anno 17 stanno dando una grande mano. E i frutti di questo lavoro si vedono: sta arrivando una “pioggia di convocazioni” per i vari nazionali giovanili. Un segnale che Squillaci conosce bene, avendo già vissuto certe emozioni in carriera. E che lo riempie d’orgoglio: “fa piacere, vuol dire che si sta seminando per avere una Futura tutto a marchio locale. Auguro tutti i migliori risultati a questi ragazzi che hanno grande qualità”.