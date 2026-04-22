Futura ai Playoff, Parisi voglioso di recuperare: “Martino mi ha fatto un regalo, devo ricambiare”

Un recupero, una promessa, un gruppo che non molla mai. Paolo Parisi, estremo difensore della Cadi Antincendi Futura, sta ancora scontando il suo stop forzato a causa di un infortunio alla mano, ma il suo cuore è già in campo, insieme ai compagni. E le sue parole, rilasciate a caldo dopo l’ultima emozionante gara contro Giovinazzo, raccontano più di qualsiasi cronaca. Paolo Parisi non ha potuto indossare i guanti, ma l’emozione è stata la stessa. “Eh, sì, è stata un’emozione indescrivibile. Mi sono sentito in campo con i miei compagni. Stiamo parlando da tanti giorni, l’ho detto ieri e anche in altre occasioni: sapevo che mi avrebbero fatto questo regalo. Mi stanno aspettando. Spero di poter tornare il prima possibile”.

Un pensiero speciale va anche a un “vecchietto d’età”, come lo definisce scherzosamente il portiere, che però ha scritto la storia di questo sport nel suo ruolo, il suo Mister Tonino Martino, ritornato tra i pali. “Secondo me non c’è tanto bisogno di allenamento – sorride – perché alla fine può giocare sempre. Mi ha fatto questo regalo, mi ha detto: ‘dobbiamo arrivare ai playoff per te’. Ora spero di poter fare io un regalo a loro”.

Sportività e rispetto per l’avversario. Parisi non ha dubbi: “onore al Giovinazzo che viene con voi in post season al Playoff per la Serie A. Hanno fatto un campionato pazzesco. L’ho detto anche al mister Menini: loro sono riusciti a fare, secondo me, un’impresa maggiore della nostra. Noi ci siamo trovati lassù per parecchie giornate, loro hanno dovuto recuperare parecchi punti. Hanno giocatori di qualità e un mister che alle prime esperienze sta già realizzando tanto. È giusto così”.

E Parisi sottolinea il valore della squadra: “anche Alessandro D’Agostino ha fatto i suoi minuti. Devo essere sincero: chi ha un 1% mette un 1%, chi ha 400% mette 400%. Per me è stata la chiave di questa bellissima qualificazione ai play-off”.

Poi l’elogio a Tonino Martino, il portiere che lo ha sostituito nonché Mister della prima squadra insieme ad Humberto Honorio: “un anno fermo, basta pensare che si è dovuto catapultare in campo. Ci ha regalato emozioni, come l’ha fatto Stino (Alessandro D’Agostino ndr) nel momento del bisogno. Questa è la verità. Siamo una squadra, un vero gruppo, perché lottiamo l’uno per l’altro. Lo abbiamo dimostrato anche nei singoli minuti, nei singoli secondi di questo match”.

“Sulla carta, se uno va ad analizzare i gol, è il migliore in campo è Kadu, vera rivelazione del campionato – ammette Parisi –. Ma Tonino Martino ha fatto delle parate incredibili, decisive, specialmente all’inizio del secondo tempo”.

“Vorrei ringraziare ogni singolo spettatore dell’ultima sfida. Ci hanno sostenuto, sono riusciti a darci la giusta carica anche nel momento dell’1-0 per loro. Ci siamo ricaricati tramite la voce, il cuore e le presenze. È stato bellissimo”.

Ora la testa corre già alla post season da giocarsi contro New Taranto con gara uno il 2 maggio in Puglia ed il ritorno il 9 al Palattinà. “Adesso però riempiamolo ancora di più – lancia l’appello Parisi – perché finalmente ci sono i playoff per la Serie A”.