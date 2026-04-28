Furto in abitazione a Bordonaro: arrestati due ladri grazie a segnalazione di un cittadino

Nei giorni scorsi, a Messina, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione di Bordonaro e del Nucleo Radiomobile del capoluogo hanno arrestato in flagranza un messinese di 48 anni, già noto alle Forze dell’ordine, e un 29enne della provincia, entrambi ritenuti responsabili di “furto in abitazione in concorso”. L’allarme è scattato quando un cittadino ha segnalato alla Centrale Operativa del Comando Provinciale alcuni movimenti sospetti in un’abitazione di Bordonaro.

L’immediato intervento delle pattuglie già impiegate nel controllo del territorio ha consentito di sorprendere in flagranza i presunti ladri, i quali – secondo la ricostruzione effettuata dai militari – si sarebbero introdotti nell’immobile forzando una finestra, per poi iniziare ad asportare materiale da lavoro, capi di abbigliamento e altri oggetti di valore. Alla luce di quanto emerso, i due soggetti sono stati quindi arrestati e ristretti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.