Forza Italia Villa San Giovanni: “5 milioni per Cannitello grazie a Cannizzaro, fatti e non passerelle”

Il gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Villa San Giovanni, composto dai consiglieri Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco, interviene in merito alla conferenza stampa tenuta dall’onorevole Francesco Cannizzaro, candidato alla carica di sindaco di Reggio Calabria, nel corso della quale è stato annunciato lo stanziamento di 5 milioni di euro destinati al contrasto dell’erosione costiera a Cannitello.

“Si tratta di un risultato di straordinaria importanza per il nostro territorio, che interviene su una problematica atavica, più volte denunciata e che negli anni ha assunto contorni drammatici, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini e la sicurezza delle abitazioni.

Tale finanziamento rappresenta il punto di arrivo di un percorso politico e istituzionale preciso, costruito nel tempo attraverso un’azione costante e determinata portata avanti dal gruppo consiliare di Forza Italia, che ha più volte sollecitato interventi concreti su una criticità non più rinviabile.

Un lavoro serio, strutturato e documentato, che ha trovato sintesi anche nella convocazione di una commissione consiliare ad hoc sull’erosione costiera di Cannitello, fortemente voluta dal gruppo e promossa dai consiglieri Filippo Lucisano e Domenico De Marco nella qualità di presidente facente funzione, con il coinvolgimento diretto di associazioni, comitati e cittadini. Un percorso che ha trasformato le istanze del territorio in un’azione politica chiara e riconoscibile.

In questo contesto, va dato atto all’onorevole Cannizzaro di aver raccolto tali sollecitazioni con attenzione e senso delle istituzioni, intervenendo concretamente nell’interesse della comunità e confermando, ancora una volta, la sua capacità di incidere sui territori al di là delle appartenenze politiche. Va inoltre evidenziato come lo stesso emendamento da cui discendono le risorse stanziate sia stato firmato anche dall’onorevole Giovanni Arruzzolo, a conferma di un’azione politica coesa e concreta.

È un dato oggettivo che queste risorse non nascono da iniziative estemporanee né da rivendicazioni dell’ultima ora, ma da un lavoro politico costruito nel tempo e sostenuto con determinazione da chi, anche dai banchi della minoranza, ha scelto di non arretrare di fronte a una emergenza così grave.

Non può inoltre essere taciuto come le forze politiche di sinistra non abbiano sostenuto tale intervento: l’emendamento non è stato votato né in Commissione né in Parlamento da tali forze. Un atteggiamento che stride con le frequenti presenze sul territorio villese di esponenti parlamentari della stessa area politica, presenze che tuttavia non si sono mai tradotte in azioni concrete o in risorse destinate alla nostra comunità.

I 5 milioni di euro annunciati si inseriscono, peraltro, in un quadro più ampio di risorse già destinate al tema: 1 milione e 800 mila euro assegnati dalla Regione Calabria alla Città Metropolitana quale ente attuatore e ulteriori 100 mila euro destinati agli studi propedeutici. Risorse che, se utilizzate con tempestività ed efficacia, possono finalmente consentire di affrontare e risolvere un vero e proprio dramma per la comunità di Cannitello.

Alla luce di ciò, appare oggi fondamentale che si abbandoni definitivamente la fase delle dichiarazioni e si passi, senza ulteriori ritardi, alla concreta realizzazione degli interventi. Il tempo degli studi è finito: è il momento delle opere.

Come gruppo di minoranza, saremo vigili e attenti affinché venga garantita la massima celerità nella realizzazione degli interventi, evitando ogni tentativo di strumentalizzazione o appropriazione tardiva di un risultato che ha radici ben precise“.