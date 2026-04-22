Fiamme nella notte a Lamezia Terme: donna intrappolata salvata dai vigili del fuoco, evacuata un’intera famiglia

Nella tarda serata di ieri, squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e sede centrale, con il supporto di un’autobotte per rifornimento idrico, sono intervenute in Via Conforti, nel comune di Lamezia Terme, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. Il rogo, originatosi nel vano sottoscala di una casa disposta su due livelli, ha danneggiato parte della mobilia e suppellettili di vario genere. Il denso fumo propagatosi nei locali ha inoltre annerito le pareti del piano superiore.

All’interno dell’abitazione una donna, impossibilitata a lasciare autonomamente i locali, trovava riparo sul balcone del primo piano, da dove veniva tratta in salvo dai vigili del fuoco e condotta in zona sicura. Altre quattro persone, tra cui un bambino, riuscivano invece ad abbandonare l’immobile autonomamente. Tutti gli occupanti venivano affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e i necessari accertamenti, senza riportare conseguenze di rilievo. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi dell’incendio all’intera struttura. In via precauzionale l’abitazione è stata interdetta fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e alla verifica della rete elettrica. Gli occupanti venivano ospitati presso alcuni parenti. Sul posto presenti anche Carabinieri e Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.