Enna: al Teatro “Neglia” una serata dedicata alle donne tra spettacolo, testimonianze e impegno sociale

Una serata-evento tra arte, testimonianze e impegno sociale ha animato domenica 19 aprile il teatro “Francesco Paolo Neglia” di Enna, con al centro storie di donne impegnate nella società, dalla famiglia al lavoro, fino alla cultura e all’arte. L’iniziativa ha messo insieme racconti di madri, insegnanti, imprenditrici, professioniste e artiste, oltre a testimonianze legate alla lotta contro femminicidio e bullismo. La serata ha alternato momenti di spettacolo con sfilate di moda di stiliste e stilisti, musica, canto e intrattenimento.

L’evento, condotto da Massimiliano Casto, direttore della rete Canale 74, è stato organizzato da Agorà Stupor Mundi presieduta da Carmen Di Tommasi, con l’ideazione del patron Corrado Armeri e il patrocinio del Comune di Enna. “Un evento che unisce diverse donne della Sicilia e della Calabria per dire no alla violenza e sì al talento – spiegano Di Tommasi e Corrado Armeri – cosa c’è di più potente dell’unione tra donne solidali e creative? Madri, sorelle e amiche riescono assieme a cambiare le sorti del mondo”.

Il premio a Cinzia Panuccio

Nel corso della serata è stato assegnato un riconoscimento alla scrittrice Cinzia Panuccio, premiata al Teatro Neglia nell’ambito della manifestazione “Tributo alle donne – Donne e le loro storie”. Il premio è stato conferito per “l’autenticità e la profondità della voce in campo letterario e personale”, in una cornice che ha visto la partecipazione di storie di vita, cultura e testimonianze femminili. Cinzia Panuccio, nata a Reggio Calabria nel 1970, è autrice di opere letterarie tra cui il libro di favole “Erebia, Madame Fifì e lo strano viaggio” e il libro di poesia “La Forza non è mia”. È stata inoltre ospite della rubrica “In questa Semi Eternità” con il testo “La metamorfosi dell’anima”.

Il suo percorso include anche la partecipazione a contesti culturali e premi letterari, tra cui un recente riconoscimento al Senato della Repubblica nell’ambito del premio “Divinamente Donna”. La premiazione di Enna ha rappresentato un momento centrale della serata, in cui è stata valorizzata la dimensione personale e artistica della scrittrice, al centro di un racconto che intreccia esperienza, letteratura e impegno umano. La manifestazione ha confermato il Teatro Neglia come spazio di confronto culturale e sociale, dedicato alla valorizzazione del ruolo femminile attraverso linguaggi diversi e testimonianze dirette.