Emergenza idrica a Reggio Calabria: chiusura immediata del serbatoio Saracinello per riparazione perdita

Un intervento urgente sulla rete idrica sta interessando in queste ore il territorio di Reggio Calabria. Sorical ha comunicato la necessità di procedere con lavori di riparazione a seguito di una perdita idrica individuata nella zona di Ravagnese, con conseguenze dirette sul sistema di distribuzione dell’acqua. L’operazione si è resa indispensabile per risolvere una criticità tecnica che rischiava di compromettere il corretto funzionamento dell’infrastruttura. La perdita idrica a Ravagnese ha infatti richiesto un’azione tempestiva da parte dei tecnici, impegnati a intervenire nel più breve tempo possibile per evitare ulteriori disagi alla cittadinanza. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, è stata disposta la chiusura del serbatoio Saracinello, uno snodo fondamentale per la distribuzione dell’acqua nelle aree circostanti.

Possibili disservizi nell’erogazione idrica

La sospensione temporanea dell’attività del serbatoio potrebbe comportare effetti sulla regolare erogazione del servizio. I cittadini residenti nelle zone servite potrebbero registrare calo di pressione o mancanza d’acqua, almeno fino al completamento dell’intervento. Si tratta di disagi che, seppur temporanei, sono strettamente legati alla necessità di garantire la piena efficienza della rete. Il ripristino della funzionalità resta infatti l’obiettivo prioritario dell’operazione.

Tecnici al lavoro per il ripristino del servizio

Le squadre di Sorical sono già operative sul campo e stanno lavorando senza sosta per completare la riparazione nel minor tempo possibile. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo l’impatto sulla popolazione e ristabilire quanto prima la normale distribuzione dell’acqua. L’intervento rientra nelle attività di manutenzione straordinaria necessarie per garantire la sicurezza e l’efficienza del sistema idrico regionale.

Aggiornamenti in tempo reale sulla situazione

L’azienda ha fatto sapere che ulteriori comunicazioni saranno diffuse nelle prossime ore per informare i cittadini sull’evoluzione dei lavori e sui tempi di ripristino. Nel frattempo, si invita la popolazione a monitorare i canali ufficiali per restare aggiornata sulla situazione della rete idrica a Reggio Calabria e sui possibili sviluppi legati all’intervento in corso.