Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista di “Casa Riformista”: i NOMI dei candidati

Anche “Casa Riformista” ha definito la sua lista, in supporto a Battaglia, in vista delle prossime elezioni Comunali di Reggio Calabria. Il movimento è di CentroSinistra e fa parte della coalizione che guiderà l’attuale Sindaco f.f.. Anche questa è una lista “completa”, ovvero che comprende il massimo dei candidati possibili, trentadue.

Questi i nomi: