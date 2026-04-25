Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista di “Casa Riformista”: i NOMI dei candidati

Anche “Casa Riformista” ha definito la sua lista, in supporto a Battaglia, in vista delle prossime elezioni Comunali di Reggio Calabria. Il movimento è di CentroSinistra e fa parte della coalizione che guiderà l’attuale Sindaco f.f.. Anche questa è una lista “completa”, ovvero che comprende il massimo dei candidati possibili, trentadue.
Questi i nomi:
- Domenico Aricò
- Maria Antonia Barreca
- Santo Bongani
- Piero Borghetti
- Paola Borzumati
- Giulia Cotroneo
- Domenica Criaco
- Giuseppe Cuzzocrea (detto Pino)
- Enrico Errigo
- Raffaele Falcomatà
- Damaride Galesi
- Isidoro Giardiniere
- Giuseppe Giordano
- Maria Stella Ielo
- Antonio Le Pera
- Angeòla Libri
- Loredana Francesca Lombardo
- Martina Mauro
- Fortunata Valeria Neri
- Giovanna Pratticò
- Filippo Quartuccio
- Giovanni Francesco Raffa
- Valentina Rappoccio
- Carmela Scordo
- Pasquale Danilo Spinella
- Ilaria Surace
- Maria Laura Timone
- Agata Domenica Trunfio
- Francesca Zaccone
- Giuseppa Tomo
- Mario Ronnie Van Beuge (detto Mario Van)
- Antonia Manuela Mesiano