Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista di “Casa Riformista”: i NOMI dei candidati

Il movimento è di CentroSinistra e fa parte della coalizione che guiderà l'attuale Sindaco f.f.. Anche questa è una lista "completa", ovvero che comprende il massimo dei candidati possibili, trentadue

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Anche “Casa Riformista” ha definito la sua lista, in supporto a Battaglia, in vista delle prossime elezioni Comunali di Reggio Calabria. Il movimento è di CentroSinistra e fa parte della coalizione che guiderà l’attuale Sindaco f.f.. Anche questa è una lista “completa”, ovvero che comprende il massimo dei candidati possibili, trentadue.

Questi i nomi:

  1. Domenico Aricò
  2. Maria Antonia Barreca
  3. Santo Bongani
  4. Piero Borghetti
  5. Paola Borzumati
  6. Giulia Cotroneo
  7. Domenica Criaco
  8. Giuseppe Cuzzocrea (detto Pino)
  9. Enrico Errigo
  10. Raffaele Falcomatà
  11. Damaride Galesi
  12. Isidoro Giardiniere
  13. Giuseppe Giordano
  14. Maria Stella Ielo
  15. Antonio Le Pera
  16. Angeòla Libri
  17. Loredana Francesca Lombardo
  18. Martina Mauro
  19. Fortunata Valeria Neri
  20. Giovanna Pratticò
  21. Filippo Quartuccio
  22. Giovanni Francesco Raffa
  23. Valentina Rappoccio
  24. Carmela Scordo
  25. Pasquale Danilo Spinella
  26. Ilaria Surace
  27. Maria Laura Timone
  28. Agata Domenica Trunfio
  29. Francesca Zaccone
  30. Giuseppa Tomo
  31. Mario Ronnie Van Beuge (detto Mario Van)
  32. Antonia Manuela Mesiano
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