Elezioni Reggio Calabria, ufficiale anche l’altra lista di Lamberti: i NOMI dei candidati di “Reggio Normale”

Oltre al “Polo Civico”, il candidato Eduardo Lamberti Castronuovo ha formato un’altra lista nella sua corsa a Sindaco per le elezioni Comunali di Reggio Calabria. Si chiama “Reggio Normale” e questa mattina ha ufficializzato i suoi nomi. Sono 28 i candidati della lista, che si affiancherà alla prima. Di seguito i nomi che compongono la “squadra”.

Ecco i candidati: