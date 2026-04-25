Elezioni Reggio Calabria, ufficiale anche l’altra lista di Lamberti: i NOMI dei candidati di “Reggio Normale”

La lista si chiama "Reggio Normale" e questa mattina ha ufficializzato i suoi nomi. Sono 28 i candidati

logo reggio normale

Oltre al “Polo Civico”, il candidato Eduardo Lamberti Castronuovo ha formato un’altra lista nella sua corsa a Sindaco per le elezioni Comunali di Reggio Calabria. Si chiama “Reggio Normale” e questa mattina ha ufficializzato i suoi nomi. Sono 28 i candidati della lista, che si affiancherà alla prima. Di seguito i nomi che compongono la “squadra”.

Ecco i candidati:

  1. Rosa Maria Alessio
  2. Demetrio Aricò
  3. Gabriella Bardo
  4. Domenica Caia
  5. Maria Giulia Cara
  6. Irish Jade Carle
  7. Francesco Chirico
  8. Santina Chirico
  9. Irene Cocuzza
  10. Assunta Caterina Curcio
  11. Fabrizio D’Alessandro
  12. Lucia Giuseppina De Vita
  13. Giuseppe Dieni
  14. Paul Nepo Jay Gonzalès
  15. Ornella Doriana Laura Manferoce
  16. Barbara Marra
  17. Francesco Pancaro
  18. Alessandro Panetta
  19. Antonino Pratesi
  20. Giuseppe Pulvirenti
  21. Marco Sgrò
  22. Santino Soda
  23. Marco Spanò
  24. Maria Pia Turiano
  25. Angela Vazzana
  26. Maria Cristina Vazzana
  27. Giuseppe Votano
  28. Natale Zerbi
Leggi altri articoli di Reggio Calabria