Elezioni Reggio Calabria, ufficiale anche l’altra lista di Lamberti: i NOMI dei candidati di “Reggio Normale”

Oltre al “Polo Civico”, il candidato Eduardo Lamberti Castronuovo ha formato un’altra lista nella sua corsa a Sindaco per le elezioni Comunali di Reggio Calabria. Si chiama “Reggio Normale” e questa mattina ha ufficializzato i suoi nomi. Sono 28 i candidati della lista, che si affiancherà alla prima. Di seguito i nomi che compongono la “squadra”.
Ecco i candidati:
- Rosa Maria Alessio
- Demetrio Aricò
- Gabriella Bardo
- Domenica Caia
- Maria Giulia Cara
- Irish Jade Carle
- Francesco Chirico
- Santina Chirico
- Irene Cocuzza
- Assunta Caterina Curcio
- Fabrizio D’Alessandro
- Lucia Giuseppina De Vita
- Giuseppe Dieni
- Paul Nepo Jay Gonzalès
- Ornella Doriana Laura Manferoce
- Barbara Marra
- Francesco Pancaro
- Alessandro Panetta
- Antonino Pratesi
- Giuseppe Pulvirenti
- Marco Sgrò
- Santino Soda
- Marco Spanò
- Maria Pia Turiano
- Angela Vazzana
- Maria Cristina Vazzana
- Giuseppe Votano
- Natale Zerbi