Elezioni Reggio Calabria, ufficiale anche la lista di UDC e DC: supporta Cannizzaro. I NOMI dei candidati

Definita anche un’altra lista in ottica elezioni comunali di Reggio Calabria. E’ quella di UDC (Unione di Centro), DC (Democrazia Cristiana) e Nuovo CDU, che uniscono le forze per supportare il candidato Francesco Cannizzaro. La lista è quasi completa, composta da 31 candidati.
Questi tutti i nomi:
- Perrone Rosa Maria detta Rosy
- Bonfiglio Giulia
- Cardone Grazia Antonia
- Caristena Giuseppe
- Cianfano Martina
- Cimarosa Anna
- Clememo Vittorio
- Cordova Domenico Giovanni Bruno
- D’Amico Salvatore
- Gallo Gianluca
- Germanò Francesco
- Iaria Letizia
- Labozzetta Giancarlo
- Lascala Rosa Maria
- Mangiola Antonino Giuseppe
- Marino Danilo Antonio
- Neri Mani
- Nicolò Giuseppe
- Nucera Paolo
- Palumbo Danila Roberta
- Pirillo Giuseppina
- Rizzotto Annunziato
- Romano Maddalena
- Rosselli Antonio
- Sapone Antonio
- Sarica Giovanna Maria
- Veccia Rosa detta Rosilita
- Zagarella Paolo
- Zindato Giovanna
- Crupi Fabio
- De Caridi Aldo