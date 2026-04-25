Elezioni Reggio Calabria, ufficiale anche la lista di UDC e DC: supporta Cannizzaro. I NOMI dei candidati

UDC (Unione di Centro), DC (Democrazia Cristiana) e Nuovo CDU uniscono le forze per supportare il candidato Francesco Cannizzaro

udc e dc logo

Definita anche un’altra lista in ottica elezioni comunali di Reggio Calabria. E’ quella di UDC (Unione di Centro), DC (Democrazia Cristiana) e Nuovo CDU, che uniscono le forze per supportare il candidato Francesco Cannizzaro. La lista è quasi completa, composta da 31 candidati.

Questi tutti i nomi:

  1. Perrone Rosa Maria detta Rosy
  2. Bonfiglio Giulia
  3. Cardone Grazia Antonia
  4. Caristena Giuseppe
  5. Cianfano Martina
  6. Cimarosa Anna
  7. Clememo Vittorio
  8. Cordova Domenico Giovanni Bruno
  9. D’Amico Salvatore
  10. Gallo Gianluca
  11. Germanò Francesco
  12. Iaria Letizia
  13. Labozzetta Giancarlo
  14. Lascala Rosa Maria
  15. Mangiola Antonino Giuseppe
  16. Marino Danilo Antonio
  17. Neri Mani
  18. Nicolò Giuseppe
  19. Nucera Paolo
  20. Palumbo Danila Roberta
  21. Pirillo Giuseppina
  22. Rizzotto Annunziato
  23. Romano Maddalena
  24. Rosselli Antonio
  25. Sapone Antonio
  26. Sarica Giovanna Maria
  27. Veccia Rosa detta Rosilita
  28. Zagarella Paolo
  29. Zindato Giovanna
  30. Crupi Fabio
  31. De Caridi Aldo
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