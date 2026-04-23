Elezioni Reggio Calabria, ora è ufficiale il numero delle liste del Centrodestra. Cannizzaro svela la piazza del grande evento di domenica e.. l’inno | VIDEO

Nuovo video social di Francesco Cannizzaro, che ha confermato e svelato alcune novità, allegando la locandina dell’evento e della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Comunali a Reggio Calabria. Ed è qui che emerge il dettaglio più importante: nella grafica sono presenti i loghi di tutte le liste definitive della coalizione, la cui scadenza per la presentazione è sabato 25 aprile alle ore 12. Il numero ufficiale e definitivo delle stesse è di dodici liste, così come anticipato qualche giorno fa da StrettoWeb, che per primo ha svelato nomi e numeri di tutti coloro che supporteranno i due candidati principali. Ci sarebbe potuto essere spazio addirittura per una tredicesima lista, ma alla fine saranno dodici.

Inoltre, nel video che postiamo qui di seguito, Cannizzaro ha svelato il nome della piazza del grande evento di domenica alle ore 18.30, tenuto nascosto nell’annuncio di ieri: sarà piazza Duomo, quella dove il candidato aprirà la propria campagna elettorale. Lo ha fatto, l’Onorevole, canticchiando una parte dell’inno del suo slogan elettorale, “Adesso Reggio”, che verrà definitivamente svelato domenica.