Elezioni Reggio Calabria, nuovo candidato a supporto di Cannizzaro. E presenta il suo programma in 10 punti

Franco Recupero, imprenditore e professionista con una lunga esperienza politica, ha deciso di candidarsi per contribuire al cambiamento e al miglioramento di Reggio Calabria. A sostegno del candidato sindaco Francesco Cannizzaro, Recupero si presenta con la lista civica “Insieme si può”, composta da imprenditori e professionisti, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla crescita della città. “Mi candido mettendomi al servizio della città per una Reggio migliore”, ha dichiarato Recupero, che ha sottolineato il suo impegno concreto per la città. “Ho deciso di farlo per la mia esperienza politica, perché credo di poter dare un forte contributo alle attività amministrative della nostra città, perché il mio impegno in tutto ciò che mi ripropongo di fare è intenso, il mio carattere decisionista mi ha sempre stimolato ad andare oltre e non mi ha mai fatto arretrare, nella vita, nella famiglia, nel lavoro, nella politica”.

Recupero ha poi ribadito la sua scelta di restare nel centrodestra, confermando di essere parte integrante del progetto politico che sostiene Francesco Cannizzaro. “La mia scelta convinta dettata da valori fortemente identitari mi porta a restare sempre nel centrodestra, candidato nella lista civica Insieme si può, lista composta da imprenditori e professionisti, collegata al candidato sindaco Francesco Cannizzaro, che cambierà il volto di Reggio Calabria”.

Le priorità per il futuro di Reggio Calabria

Franco Recupero ha delineato alcune delle sue priorità concrete per la città, partendo dalla valorizzazione delle periferie e dalla sicurezza dei cittadini. Tra gli impegni principali ci sono:

Abbellire e valorizzare le periferie, perché ogni cittadino merita dignità e attenzione.

Migliorare i collegamenti stradali, rendendoli più sicuri ed efficienti, con manutenzione costante, eliminazione delle buche e adeguata illuminazione dei passaggi pedonali.

Riattivare il tapis roulant.

Potenziare l’illuminazione pubblica in strade e quartieri oggi trascurati, per garantire maggiore sicurezza e prevenire fenomeni di degrado.

Risolvere definitivamente il problema degli scarichi fognari sul litorale, per tutelare la qualità dell’acqua, dell’aria e della vita dei cittadini.

Curare e valorizzare il verde pubblico, ripristinando parchi e piazze oggi in stato di abbandono.

Realizzare aree dedicate ai cani, sicure e attrezzate, per migliorare la convivenza negli spazi pubblici.

Creare spazi dedicati alle tecnologie digitali, per favorire l’inclusione di giovani e meno giovani.

Realizzare bagni pubblici nelle zone a maggiore afflusso turistico.

Istituire punti di informazione turistica con personale qualificato e multilingue, per promuovere il territorio e creare nuove opportunità di lavoro.

“Reggio Calabria e i suoi cittadini meritano rispetto. La città può e deve offrire di più: serve attenzione ai problemi quotidiani e impegno per valorizzare tutte le sue potenzialità.” ha concluso Franco Recupero, sottolineando l’importanza di un impegno costante e concreto per il futuro della città. “Viviamo in un territorio straordinario, al centro del Mediterraneo, ancora poco conosciuto e valorizzato. Le opportunità per una Reggio più forte e competitiva esistono: sta a noi scegliere di coglierle”.