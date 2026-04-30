Elezioni Reggio Calabria, lettera aperta ai candidati Sindaco: l’appello di una giovane professionista

Una lettera aperta rivolta ai candidati alla carica di Sindaco di Reggio Calabria accende il dibattito pubblico in vista delle prossime scelte per la città. A firmarla è Melania Russo, giovane professionista reggina, che affida a una riflessione civile le istanze di molti cittadini, in particolare giovani, famiglie e lavoratori. Il messaggio si distingue per il tono costruttivo e per la volontà di portare all’attenzione della politica le difficoltà quotidiane vissute nel territorio, senza appartenenze politiche né intenti polemici, ma con l’obiettivo di stimolare un confronto concreto sul futuro della comunità.

Di seguito, il testo integrale della lettera:

“Mi chiamo Melania Russo, sono una giovane professionista di trentaquattro anni, nata e cresciuta a Reggio Calabria, abilitata all’esercizio della professione forense. Con la presente sottopongo alla Vostra attenzione una lettera aperta rivolta ai candidati alla carica di Sindaco della città di Reggio Calabria. Si tratta di una riflessione civile che nasce non da appartenenze politiche o da intenti polemici, ma dall’esperienza concreta di una giovane donna del Sud che vive quotidianamente le difficoltà economiche, lavorative e sociali che attraversano il nostro territorio”.

“Ho ritenuto doveroso tradurre in parole un sentimento che credo accomuni molti giovani, molte famiglie e molti lavoratori della nostra città: il bisogno di essere ascoltati, il diritto a un lavoro dignitoso, la necessità di una politica che sappia guardare oltre il tempo della campagna elettorale. Spero che queste parole possano essere accolte e pubblicate come occasione di riflessione collettiva, quale contributo al dibattito pubblico in un momento importante per il futuro della nostra comunità. Con gratitudine per l’attenzione che vorrete dedicare, Melania Russo”. Un contributo che si inserisce in un momento cruciale per la città e che punta a richiamare la classe politica a una maggiore attenzione verso le reali esigenze del territorio.