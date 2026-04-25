Elezioni Reggio Calabria, la lista definitiva di Noi Moderati: tutti i NOMI dei candidati

A poche ore dal gong definitivo, anche la lista di Noi Moderati è finalmente completa. Concludendo un lungo percorso di selezione e valutazione, sono stati definiti tutti i nomi dei candidati che comporranno il gruppo a supporto del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro in vista delle imminenti elezioni comunali di Reggio Calabria. Un lavoro di squadra che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della società civile e della politica locale, con l’obiettivo di costruire una proposta solida e in grado di rispondere alle esigenze della comunità reggina. Ogni nome della lista rappresenta una scelta ponderata, mirata a portare freschezza, esperienza e competenza all’interno del Consiglio Comunale.
Questi i nomi:
- Cardia Mario
- Carere Laura
- Cicciù Domenico
- Colazza Barbara
- Corsaro Rosario
- Dalmazio Maria Paola
- D’Ascoli Giuseppe (detto D’Ascola)
- David Ugo
- Diodati Nela Petruta (detta Maria)
- Falduto Caterina Francesca
- Falduto Simona Ferdinanda
- Galluccio Rosario
- Germanò Michela
- Luppino Antonio
- Maione Erica Norina
- Malavenda Liliana
- Marrapodi Silvana
- Morabito Antonino
- Morabito Pasquale
- Musarella Alessia
- Nucera Giuseppina (detta Giusy Nucera)
- Paris Nicola
- Pellicanò Pasquale Emmanuel
- Scafaria Maria Luisa
- Sculli Giuseppe
- Sgrò Valeria
- Sofi Giuseppe
- Surace Domenica
- Tamiro Angela Lucia
- Tripodo Alessandro
- Venezia Fabiana
- Vitagliano Mariapia