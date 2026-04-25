Elezioni Reggio Calabria, la lista definitiva di Noi Moderati: tutti i NOMI dei candidati

Concludendo un lungo percorso di selezione e valutazione, sono stati definiti tutti i nomi dei candidati che comporranno il gruppo a supporto del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro in vista delle imminenti elezioni comunali di Reggio Calabria

Noi moderati

A poche ore dal gong definitivo, anche la lista di Noi Moderati è finalmente completa. Concludendo un lungo percorso di selezione e valutazione, sono stati definiti tutti i nomi dei candidati che comporranno il gruppo a supporto del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro in vista delle imminenti elezioni comunali di Reggio Calabria. Un lavoro di squadra che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della società civile e della politica locale, con l’obiettivo di costruire una proposta solida e in grado di rispondere alle esigenze della comunità reggina. Ogni nome della lista rappresenta una scelta ponderata, mirata a portare freschezza, esperienza e competenza all’interno del Consiglio Comunale.

Questi i nomi:

  1. Cardia Mario
  2. Carere Laura
  3. Cicciù Domenico
  4. Colazza Barbara
  5. Corsaro Rosario
  6. Dalmazio Maria Paola
  7. D’Ascoli Giuseppe (detto D’Ascola)
  8. David Ugo
  9. Diodati Nela Petruta (detta Maria)
  10. Falduto Caterina Francesca
  11. Falduto Simona Ferdinanda
  12. Galluccio Rosario
  13. Germanò Michela
  14. Luppino Antonio
  15. Maione Erica Norina
  16. Malavenda Liliana
  17. Marrapodi Silvana
  18. Morabito Antonino
  19. Morabito Pasquale
  20. Musarella Alessia
  21. Nucera Giuseppina (detta Giusy Nucera)
  22. Paris Nicola
  23. Pellicanò Pasquale Emmanuel
  24. Scafaria Maria Luisa
  25. Sculli Giuseppe
  26. Sgrò Valeria
  27. Sofi Giuseppe
  28. Surace Domenica
  29. Tamiro Angela Lucia
  30. Tripodo Alessandro
  31. Venezia Fabiana
  32. Vitagliano Mariapia
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