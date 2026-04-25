Elezioni Reggio Calabria, la Lega presenta la sua lista: tutti i NOMI dei candidati

In vista delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, viene presentata la lista dei candidati anche in casa Lega, a supporto di Francesco Cannizzaro. Anche in questo caso, lista “piena”, con 32 candidati pronti a scendere in campo. Ci sono i nomi di alcuni Consiglieri Comunali, come Caridi, De Biasi e Neri, e anche figure neofite della politica. Di seguito tutti i nomi del partito del Carroccio.
Questi i nomi:
- Caridi Antonino
- Calabrò Salvatore
- Campolo Carmelo
- Casile Anna Maria
- Colica Vanessa
- Comberiati Vittoria
- Condemi Antonia
- Condello Maria
- De Biasi Giuseppe
- Foro Teresa
- Galtieri Tito Francesco
- Grenzi Martina
- Ieracitano Maria
- Marcianò Francesco
- Mesiani Mazzacuva Erminia
- Mercuri Iolanda
- Neri Armando
- Nicolò Domenica
- Noto Domenico Maria
- Nucera Maria, detta Mariella
- Posca Antonia Natascia
- Quattrone Giuseppe
- Ravese Cinzia Maria Carmela
- Saraceno Laura
- Sidari Domenico
- Siviglia Caterina
- Sorgonà Alessandro
- Spanò Cosimo Maria Vittorio
- Squillaci Antonino Vincenzo
- Tramontana Sara Grazia
- Tripepi Romana
- Zoccali Mila