Elezioni Reggio Calabria, la Lega presenta la sua lista: tutti i NOMI dei candidati

Anche in questo caso, lista "piena", con 32 candidati pronti a scendere in campo

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In vista delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, viene presentata la lista dei candidati anche in casa Lega, a supporto di Francesco Cannizzaro. Anche in questo caso, lista “piena”, con 32 candidati pronti a scendere in campo. Ci sono i nomi di alcuni Consiglieri Comunali, come Caridi, De Biasi e Neri, e anche figure neofite della politica. Di seguito tutti i nomi del partito del Carroccio.

Questi i nomi:

  1. Caridi Antonino
  2. Calabrò Salvatore
  3. Campolo Carmelo
  4. Casile Anna Maria
  5. Colica Vanessa
  6. Comberiati Vittoria
  7. Condemi Antonia
  8. Condello Maria
  9. De Biasi Giuseppe
  10. Foro Teresa
  11. Galtieri Tito Francesco
  12. Grenzi Martina
  13. Ieracitano Maria
  14. Marcianò Francesco
  15. Mesiani Mazzacuva Erminia
  16. Mercuri Iolanda
  17. Neri Armando
  18. Nicolò Domenica
  19. Noto Domenico Maria
  20. Nucera Maria, detta Mariella
  21. Posca Antonia Natascia
  22. Quattrone Giuseppe
  23. Ravese Cinzia Maria Carmela
  24. Saraceno Laura
  25. Sidari Domenico
  26. Siviglia Caterina
  27. Sorgonà Alessandro
  28. Spanò Cosimo Maria Vittorio
  29. Squillaci Antonino Vincenzo
  30. Tramontana Sara Grazia
  31. Tripepi Romana
  32. Zoccali Mila
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