Elezioni Reggio Calabria, la Lega presenta la sua lista: tutti i NOMI dei candidati

In vista delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, viene presentata la lista dei candidati anche in casa Lega, a supporto di Francesco Cannizzaro. Anche in questo caso, lista “piena”, con 32 candidati pronti a scendere in campo. Ci sono i nomi di alcuni Consiglieri Comunali, come Caridi, De Biasi e Neri, e anche figure neofite della politica. Di seguito tutti i nomi del partito del Carroccio.

Questi i nomi: