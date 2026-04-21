Elezioni Reggio Calabria, il Prof Marco Vitale e il suo progetto per la città

Esiste un legame indissolubile che unisce un insegnante ai suoi allievi e un uomo di sport alla propria terra. Per il Professor Marco Vitale, questo legame si chiama Reggio Calabria: non solo il luogo dove vive e lavora, ma un sentimento profondo che oggi si trasforma in un progetto ambizioso all’interno del movimento civico “La Svolta”. “Guardate la nostra Reggio”, esordisce il Professor Vitale con la passione di chi non si arrende all’abitudine. “Siamo la culla del Mediterraneo, una città baciata dal sole, accarezzata dal mare, con la nostra cultura, con le nostre tradizioni, con una storia che trasuda da ogni pietra. Abbiamo infrastrutture strategiche incastonate nel cuore del centro urbano: un porto, un aeroporto e una stazione ferroviaria, ma soprattutto una posizione baricentrica nel bacino del Mediterraneo che ci rende unici”.

A questo sistema di accesso, il Professore aggiunge un tassello fondamentale per la mobilità interna: ATAM. “Possiamo vantare una società di trasporti con uno dei parchi macchine più all’avanguardia d’Italia. Questa eccellenza tecnologica deve essere il volano per una mobilità sportiva d’eccellenza, collegando i nodi strategici della città con i nostri impianti. Non ci manca nulla per essere una vera Capitale dello Sport”. Il cuore del progetto resta il contrasto alla fuga dei giovani: “Dobbiamo investire in meritocrazia per offrire ai nostri ragazzi un’alternativa reale all’emigrazione. Lo sport, supportato da servizi moderni, è lo strumento per restituire loro dignità e radici”.

I cantieri, le camminate e gli impianti sportivi

Il progetto non resta chiuso nei palazzi, ma respira nelle strade. Attraverso i “Cantieri delle idee”, Vitale ha già portato negli anni e continuerà a portare l’ascolto nei borghi e nelle periferie, convinto che la rinascita parta dal confronto con i Comitati. Con l’iniziativa “Passo dopo Passo”, la ginnastica a corpo libero e le camminate sportive diventeranno occasioni per mappare le aree all’aperto da affidare alle Associazioni. Un punto cardine è il recupero dei beni confiscati: “Ogni spazio sottratto all’illegalità e restituito allo sport è un presidio di libertà,” afferma Vitale. “Ogni bene recuperato è uno spazio tolto alla criminalità e donato al futuro dei nostri figli”.

Il tour toccherà ogni struttura con l’iniziativa “Sport e Impianti”, per dare voce a presidenti, tecnici e federazioni. Per il Professor Marco Vitale, la gestione dello sport non è burocrazia, ma vita vissuta. Scegliere questo progetto significa scegliere l’amore di un uomo che vuole vedere Reggio correre veloce, moderna e fiera della sua bellezza.