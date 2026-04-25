Elezioni Reggio Calabria, definita la lista de “La Strada” di Pazzano: i NOMI dei candidati

Una sola lista, ma definita, completa e ufficializzata. “La Strada”, il movimento che supporta Saverio Pazzano, che per la seconda volta consecutiva ha deciso di candidarsi a Sindaco del Comune di Reggio Calabria, ha ufficializzato la sua squadra, ovvero tutti i nomi dei candidati della lista, in vista delle prossime elezioni Comunali, che si terranno sullo Stretto a fine maggio. Qui di seguito tutti coloro che hanno deciso di supportare il candidato Saverio Pazzano, già Consigliere Comunale.

Questi i nomi: