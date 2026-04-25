Elezioni Reggio Calabria, definita la lista de “La Strada” di Pazzano: i NOMI dei candidati

Una sola lista, ma definita, completa e ufficializzata. “La Strada”, il movimento che supporta Saverio Pazzano, che per la seconda volta consecutiva ha deciso di candidarsi a Sindaco del Comune di Reggio Calabria, ha ufficializzato la sua squadra, ovvero tutti i nomi dei candidati della lista, in vista delle prossime elezioni Comunali, che si terranno sullo Stretto a fine maggio. Qui di seguito tutti coloro che hanno deciso di supportare il candidato Saverio Pazzano, già Consigliere Comunale.
Questi i nomi:
- Andidero Giuseppe Demetrio (detto Nuccio)
- Arminio Maria
- Boschi Simona
- Campanella Chiara
- Campolo Antonio (detto Lello)
- Carricato Flavia Assunta
- Cartella Barbara
- Cartisano Giovanni Paolo
- Catanese Antonino (detto Nino)
- Chirico Rosa, detta Rosy
- Cortese Agostino
- De Stefano Ornella Santa Aurora
- Fontanelli Giovanna
- Fotia Daniele
- Guarniera Livia
- Lenzi Zaira Viviana
- Lia Francesco (detto Ciccio)
- Libri Domenico, detto Mimmo
- Malara Valeria
- Martino Lorenzo Pio Massimo
- Nunnari Dario Pietro
- Orlando Salvatore
- Palumbo Fabio Domenico
- Parisi Maria Lucia
- Pensabene Pasquale
- Pensabene Serena
- Pontari Giuseppina (detta Pinella)
- Praticò Antonello
- Schipani Paola Maria
- Scordino Valentino
- Spinella Serenella (detta Gaia)
- Tripodi Francesco