Elezioni Reggio Calabria, definita la lista de “La Strada” di Pazzano: i NOMI dei candidati

"La Strada", il movimento che supporta Saverio Pazzano, che per la seconda volta consecutiva ha deciso di candidarsi a Sindaco del Comune di Reggio Calabria, ha ufficializzato la sua squadra, ovvero tutti i nomi dei candidati della lista, in vista delle prossime elezioni Comunali

pazzano
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Una sola lista, ma definita, completa e ufficializzata. “La Strada”, il movimento che supporta Saverio Pazzano, che per la seconda volta consecutiva ha deciso di candidarsi a Sindaco del Comune di Reggio Calabria, ha ufficializzato la sua squadra, ovvero tutti i nomi dei candidati della lista, in vista delle prossime elezioni Comunali, che si terranno sullo Stretto a fine maggio. Qui di seguito tutti coloro che hanno deciso di supportare il candidato Saverio Pazzano, già Consigliere Comunale.

Questi i nomi:

  1. Andidero Giuseppe Demetrio (detto Nuccio)
  2. Arminio Maria
  3. Boschi Simona
  4. Campanella Chiara
  5. Campolo Antonio (detto Lello)
  6. Carricato Flavia Assunta
  7. Cartella Barbara
  8. Cartisano Giovanni Paolo
  9. Catanese Antonino (detto Nino)
  10. Chirico Rosa, detta Rosy
  11. Cortese Agostino
  12. De Stefano Ornella Santa Aurora
  13. Fontanelli Giovanna
  14. Fotia Daniele
  15. Guarniera Livia
  16. Lenzi Zaira Viviana
  17. Lia Francesco (detto Ciccio)
  18. Libri Domenico, detto Mimmo
  19. Malara Valeria
  20. Martino Lorenzo Pio Massimo
  21. Nunnari Dario Pietro
  22. Orlando Salvatore
  23. Palumbo Fabio Domenico
  24. Parisi Maria Lucia
  25. Pensabene Pasquale
  26. Pensabene Serena
  27. Pontari Giuseppina (detta Pinella)
  28. Praticò Antonello
  29. Schipani Paola Maria
  30. Scordino Valentino
  31. Spinella Serenella (detta Gaia)
  32. Tripodi Francesco
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