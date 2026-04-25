Elezioni Reggio Calabria, definita anche la lista di Alternativa Popolare: i NOMI di tutti i candidati

Trentadue candidati a sostegno di Francesco Cannizzaro Sindaco: "una squadra forte e radicata nel territorio"

Ripepi e Cannizzaro

È stata ufficialmente presentata questa mattina la lista di Alternativa Popolare per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, previste per il 24 e 25 maggio 2026. La lista, che sostiene il candidato Sindaco del Centrodestra Francesco Cannizzaro, è composta da 32 candidati, di cui 13 uomini e 19 donne, con un “forte equilibrio tra esperienza e rinnovamento, rappresentando il tessuto sociale, professionale e politico della città”. Abbiamo costruito una lista straordinaria,” ha dichiarato il segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi, che guida la lista.

Fatta di uomini e donne coraggiosi, liberi e forti e soprattutto innamorati di Reggio Calabria. Una lista che rappresenta la vera alternativa a dodici anni di immobilismo, degrado e prese in giro. Accanto a me ci sono persone che hanno segnato la storia di questa città e giovani pronti a scrivere il futuro. È il perfetto equilibrio tra esperienza, entusiasmo e concretezza. Ripepi ha poi ribadito l’impegno di Alternativa Popolare: “Alternativa Popolare, partito federato a Forza Italia, sarà protagonista di questa sfida e contribuirà in maniera decisiva alla vittoria di Francesco Cannizzaro, il miglior candidato a Sindaco che si potesse avere.

La lista di Alternativa Popolare si distingue per la sua composizione eterogenea, che unisce esperti di politica e amministrazione con giovani e volti nuovi, pronti a dare un contributo concreto per la rinascita della città. Tra i nomi di maggiore esperienza politica figurano personalità che hanno già ricoperto ruoli istituzionali e amministrativi, come Emiliano Imbalzano, Paolo Gatto, Roberto Leo, Lillo Zappia ed Ersilia Andidero.

La lista comprende anche rappresentanti provenienti da vari settori strategici della società civile, tra cui la sanità, l’istruzione, il mondo dello sport, i sindacati e l’ambiente. L’obiettivo è quello di costruire una prospettiva di crescita e sviluppo per Reggio Calabria, attraverso l’impegno di tutti i candidati, che porteranno in campo competenze, esperienza e nuove energie.

La lista completa

Di seguito, l’elenco completo dei 32 candidati di Alternativa Popolare:

  1. Massimo Antonino Ripepi
  2. Ersilia Andidero
  3. Giovanna Barcella
  4. Elena Bisacchi
  5. Antonella Angela Mara Boz
  6. Giovanna Miriam Caristi
  7. Teresa Chirico
  8. Patrizia D’Aguì
  9. Emilio Francesco De Paoli
  10. Antonia Grazia Drommi
  11. Bruno Falcomatà
  12. Maria Giovanna, detta Vania Ferro
  13. Eleonora Filocamo
  14. Paolo Gatto
  15. Carmela, detta Carmen Iaconis
  16. Emiliano Imbalzano
  17. Margherita Simona Isabella
  18. Vincenzo Roberto Leo
  19. Danila Logoteta
  20. Elisa Maria Mallamace
  21. Gaia Mancini
  22. Bruno Marino
  23. Michaela Claire Minniti
  24. Antonio Perni
  25. Angela Irene Principato
  26. Maria Letizia Romeo
  27. Maria Scaramozzino
  28. Paolo Scopelliti
  29. Francesco Stillittano
  30. Emilio Tramontana
  31. Francesco Trapani
  32. Letterio, detto Lillo Zappia

Con questa squadra,” conclude Massimo Ripepi, “siamo pronti a lavorare duramente per la liberazione della nostra Rheggio 743 a.C. Il 24 e 25 maggio i cittadini avranno finalmente la possibilità di scegliere il cambiamento vero e dare il via a una vera rivoluzione!”.

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