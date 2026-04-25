Elezioni Reggio Calabria, definita anche la lista di Alternativa Popolare: i NOMI di tutti i candidati

È stata ufficialmente presentata questa mattina la lista di Alternativa Popolare per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, previste per il 24 e 25 maggio 2026. La lista, che sostiene il candidato Sindaco del Centrodestra Francesco Cannizzaro, è composta da 32 candidati, di cui 13 uomini e 19 donne, con un “forte equilibrio tra esperienza e rinnovamento, rappresentando il tessuto sociale, professionale e politico della città”. “Abbiamo costruito una lista straordinaria,” ha dichiarato il segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi, che guida la lista.

“Fatta di uomini e donne coraggiosi, liberi e forti e soprattutto innamorati di Reggio Calabria. Una lista che rappresenta la vera alternativa a dodici anni di immobilismo, degrado e prese in giro. Accanto a me ci sono persone che hanno segnato la storia di questa città e giovani pronti a scrivere il futuro. È il perfetto equilibrio tra esperienza, entusiasmo e concretezza”. Ripepi ha poi ribadito l’impegno di Alternativa Popolare: “Alternativa Popolare, partito federato a Forza Italia, sarà protagonista di questa sfida e contribuirà in maniera decisiva alla vittoria di Francesco Cannizzaro, il miglior candidato a Sindaco che si potesse avere”.

La lista di Alternativa Popolare si distingue per la sua composizione eterogenea, che unisce esperti di politica e amministrazione con giovani e volti nuovi, pronti a dare un contributo concreto per la rinascita della città. Tra i nomi di maggiore esperienza politica figurano personalità che hanno già ricoperto ruoli istituzionali e amministrativi, come Emiliano Imbalzano, Paolo Gatto, Roberto Leo, Lillo Zappia ed Ersilia Andidero.

La lista comprende anche rappresentanti provenienti da vari settori strategici della società civile, tra cui la sanità, l’istruzione, il mondo dello sport, i sindacati e l’ambiente. L’obiettivo è quello di costruire una prospettiva di crescita e sviluppo per Reggio Calabria, attraverso l’impegno di tutti i candidati, che porteranno in campo competenze, esperienza e nuove energie.

La lista completa

Di seguito, l’elenco completo dei 32 candidati di Alternativa Popolare:

Massimo Antonino Ripepi Ersilia Andidero Giovanna Barcella Elena Bisacchi Antonella Angela Mara Boz Giovanna Miriam Caristi Teresa Chirico Patrizia D’Aguì Emilio Francesco De Paoli Antonia Grazia Drommi Bruno Falcomatà Maria Giovanna, detta Vania Ferro Eleonora Filocamo Paolo Gatto Carmela, detta Carmen Iaconis Emiliano Imbalzano Margherita Simona Isabella Vincenzo Roberto Leo Danila Logoteta Elisa Maria Mallamace Gaia Mancini Bruno Marino Michaela Claire Minniti Antonio Perni Angela Irene Principato Maria Letizia Romeo Maria Scaramozzino Paolo Scopelliti Francesco Stillittano Emilio Tramontana Francesco Trapani Letterio, detto Lillo Zappia

“Con questa squadra,” conclude Massimo Ripepi, “siamo pronti a lavorare duramente per la liberazione della nostra Rheggio 743 a.C. Il 24 e 25 maggio i cittadini avranno finalmente la possibilità di scegliere il cambiamento vero e dare il via a una vera rivoluzione!”.