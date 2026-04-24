Elezioni Reggio Calabria, AVS pronta a presentare la sua lista: appuntamento in centro città

Lunedì 27 aprile, alle ore 17:00, presso il Cineteatro Metropolitano del DLF di Reggio Calabria, si terrà la manifestazione pubblica per la presentazione della lista elettorale di AVS che parteciperà alle prossime elezioni comunali nella coalizione dei Progressisti, a sostegno del candidato a sindaco Mimmo Battaglia. Il programma della manifestazione prevede, dopo i saluti di Mimmo Battaglia, la presentazione delle candidati di AVS, seguita dall’intervento della compagna, On. Elisabetta Piccolotti.

Un altro aspetto rilevante è l’ampia composizione della lista di AVS: “la lista di AVS è aperta e inclusiva e comprende oltre alle compagne e ai compagni di AVS anche quelli di Rifondazione Comunista, del Partito del Sud, di + Europa e Onda Orange, è espressione della società civile reggina, praticamente tutte le componenti della sinistra, ognuna con la sua indipendenza e la sua visione capaci di fondersi in una comune proposta programmatica e di governo della città unite sotto il nostro simbolo”. Infine, l’importanza politica dell’iniziativa è confermata dalla presenza di figure rilevanti: “la presenza dell’Onorevole Elisabetta Piccolotti parimenti a quella della Segreteria Regionale, dimostra la serietà della nostra azione politica e la vicinanza di AVS al fianco delle compagne e dei compagni di Reggio Calabria”.