Elezioni Reggio Calabria, AVS presenta i suoi candidati: Elisabetta Piccolotti in città

Domani, lunedì 27 aprile, alle ore 17, presso il Cine-Teatro Metropolitano di Reggio Calabria, si terrà un evento di presentazione delle candidate e dei candidati della lista AVS Alleanza Verdi e Sinistra, che supporterà Mimmo Battaglia alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. L’incontro vedrà la partecipazione dell’On. Elisabetta Piccolotti, esponente del movimento, che condividerà la sua visione e il programma della lista. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere meglio i candidati, le loro proposte e il movimento che unisce Alleanza Verdi e Sinistra, Europa Verde e Sinistra Italiana.

L’evento si terrà in via Nino Bixio N° 44, un’occasione imperdibile per chiunque voglia approfondire i temi legati all’ambiente, alla giustizia sociale e alla sostenibilità.