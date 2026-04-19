Elezioni Reggio Calabria, Antoniozzi commenta il primo sondaggio: “non voglio fare lo sborone, ma vinceremo al primo turno”

“Credo che a Reggio Calabria vinceremo al primo turno ma non mi piace fare lo sborone. Dobbiamo lavorare insieme al Sindaco Cannizzaro con passione e umiltà”. E’ quanto afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, commentando il risultato del primo sondaggio sulle elezioni sullo Stretto. “Reggio Calabria è una delle 14 città metropolitane italiane – prosegue Antoniozzi – e quindi è una delle più importanti. Deve ritrovare lo smalto perduto dopo dodici anni di governo del centrosinistra”.

“Abbiamo messo su come partito una lista forte e ringrazio la segreteria provinciale e tutti i dirigenti di partito, l’on Nesci, i consiglieri regionali e assessori per l’impegno profuso. Fdi sarà forte e presente. Stiamo portando avanti battaglie importanti in Calabria – aggiunge Antoniozzi – come quella sugli idonei e vogliamo essere protagonisti. A Reggio abbiamo un candidato sindaco eccellente ma soprattutto un principio di squadra forte e coesa”.