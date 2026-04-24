Elezioni Montebello Jonico, il forte messaggio di don Zampaglione a cittadini e candidati sindaco

Tra un mese anche Montebello Jonico si recherà alle urne per l’elezione del nuovo sindaco e amministrazione comunale. Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello che in questi anni si è fatto portavoce delle grida, delle esigenze e delle problematiche della gente in riferimento alla prossima tornata elettorale ha voluto fare delle riflessioni importanti. “Riprendo un’espressione molto bella di Giorgio La Pira: “non si dica quella frase poco seria: la politica è una cosa brutta”. No, l’ impegno politico, è un impegno che deve poter convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tutta tessuta di preghiera e meditazione, di prudenza, di fortezza, di giustizia e di carità. Noi cristiani non possiamo ‘giocare da Pilato’: lavarci le mani. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per il cristiano.

Ai futuri candidati a sindaco chiedo di ASCOLTARE LA VOCE DEI CITTADINI per la risoluzione dei loro problemi. Fare il sindaco è una missione, ove viene richiesto tanto sacrificio e soprattutto dare il massimo per venire incontro alle problematiche della gente: acqua, spazzatura, pulizia dei cimiteri, pulizia delle strade, e tantissime altre problematiche…

Con riferimento alla prossima tornata elettorale che sarà a maggio invito i cittadini ad aprire gli occhi esprimendo un voto libero per il bene della comunità senza farsi ingannare da facili promesse o programmi che non verranno realizzati. Un amministrazione comunale deve prendere contezza dei problemi di tutto il territorio comunale senza dimenticare i paesi interni.

Permettetemi una provocazione. Spesso tanti hanno detto questo: ‘ma noi siamo figli di un Dio minore perché siamo dimenticati, o figli che amano il proprio paese e lo vorrebbero diverso e migliore?’. Auguro alla futura amministrazione tantissima attenzione alle tante problematiche della gente e la invito ad ASCOLTARE E RISOLVERE I PROBLEMI. Se ci sarà collaborazione, il rimboccarsi le maniche, il lavoro fatto con passione allora un piccolo sogno e una piccola vittoria sarà realizzata“.