Elezioni Messina, il candidato Lillo Valvieri lancia un appello per la selezione di Assessori e vice Sindaco

In seguito al deposito ufficiale della lista e all’inserimento dei primi cinque assessori, come previsto dal regolamento elettorale, il prossimo passo sarà la presentazione completa della squadra di governo. Il candidato sindaco di Messina Lillo Valvieri ha deciso di lanciare un appello aperto alla cittadinanza per la selezione dei restanti assessori e del vice sindaco. “Per i restanti 4 assessori e vice sindaco, voglio lanciare un appello aperto e democratico a tutta la cittadinanza. Credo fortemente che la politica debba premiare il merito, l’impegno e il sacrificio di chi ha dedicato tempo allo studio e alla crescita personale e professionale” ha dichiarato il candidato sindaco, sottolineando la sua visione meritocratica nella scelta dei futuri membri della squadra di governo.

“Per questo motivo, apro le porte a tutte quelle persone valide e preparate, ai “110 e lode” della nostra città, a chi ha competenze, serietà e voglia di mettersi al servizio della comunità.” Il candidato ha evidenziato l’importanza di premiare il merito e le competenze, cercando figure di alto profilo per la sua squadra. “Chi desidera partecipare come assessore nel mio progetto politico può contattarmi. L’obiettivo è formare un gruppo forte, competente e vincente, capace di governare la città con responsabilità, visione e amore per il territorio.” ha aggiunto, lasciando aperta la possibilità di coinvolgere nuovi talenti nel progetto politico. Concludendo il suo intervento, il candidato ha espresso l’esigenza di rinnovare la politica cittadina: “La nostra città ha bisogno di energie nuove, di persone capaci e di una squadra che lavori davvero per il bene comune”.