Elezioni comunali Taurianova, Biasi lancia l’inno della sua campagna e scrive ai cittadini una lettera aperta

Una corposa premessa politica e una toccante lettera aperta del candidato Roy Biasi agli elettori, accompagnano il programma amministrativo depositato dalla coalizione “Centrodestra Unito per Taurianova” contestualmente alla lista dei 16 candidati al Consiglio Comunale. Il Piano d’azione elaborato dagli amministratori uscenti, dal titolo “Taurianova Non Si ferma”, è incentrato sul richiamo alla continuità con la 4° esperienza da sindaco di Roy Biasi ed è preceduto da una introduzione in cui Forza Italia, Fratelli D’Italia e Lega spiegano la scelta di comporre uno schieramento aperto a varie figure esterne ai partiti. Agli elettori di una città che 5 anni fa divenne un caso regionale per le divisioni interne al Centrodestra, si propone adesso un’idea di compattezza – già benedetta dai vertici regionali dei partiti – senza però rinunciare al valore aggiunto di una società civile da tempo mobilitata per difendere i successi ottenuti dall’amministrazione Biasi.

Il programma, che si apre con la premessa intitolata “Continuiamo… con il valore dimostrato” e si chiude con un primo appello lanciato dal candidato Biasi, è articolato in 11 punti illustrati in questo ordine: Legalità e Senso Civico, Cultura e Reputazione, Taurianova Bella, Ambiente e Acqua, Politiche Sociali, Quote Giovani, Sviluppo delle Imprese, Scuole e Nidi, Vivere Taurianova, Taurianova Smart e Multiculturale.

Nel programma, oltre alla proposta di ripartenza dalle cose fatte – dalla riapertura della biblioteca nell’anno di Capitale del Libro all’installazione di pozzi che di fatto hanno risolto la storica emergenza idrica in città, spazio anche alla sottolineatura di un impegno per creare intese con Governo e Regione – guidati dal Centrodestra – al fine di reperire risorse per finanziare i tanti progetti già pronti, in primis quelli per lo sport e il contrasto al rischio idrogeologico.

Martedì incontro in piazza

In queste ore di crescente entusiasmo, che coincidono con la preparazione dell’apertura del Comitato Elettorale nella centralissima Piazza Italia – durante un incontro programmato per martedì alle 18.30, che servirà anche a presentare i candidati della lista – è stato inoltre diffuso per la prima volta, tramite i canali social dello schieramento, l’Inno della lista che candida l’avvocato Biasi per un 5° mandato, e il cui titolo è appunto Taurianova Non Si Ferma.

Di seguito, il testo della lettera con cui Roy Biasi si rivolge ai taurianovesi, a partire dal deposito del programma amministrativo avvenuto sabato scorso:

Cari Concittadini,

alla fine di queste pagine ricche di visioni, di riferimenti a cantieri e programmi, voglio parlarvi non solo come il vostro Sindaco uscente, ma prima di tutto come un taurianovese che ama profondamente la propria Terra. Dietro ogni progetto sbloccato, dietro ogni Bilancio risanato e ogni nuovo servizio attivato, io non ho mai visto solo numeri o scartoffie: ho sempre visto voi . Ci sono i sogni dei nostri ragazzi a cui stiamo costruendo ponti per restare o tornare; c’è la fatica quotidiana dei padri e delle madri di famiglia che cercano stabilità; c’è la fragilità, che abbiamo voluto proteggere, dei nostri anziani e di chi si sente solo. In questi anni intensi, segnati da un’emergenza pandemica senza precedenti, abbiamo lottato, a volte abbiamo sofferto, ma soprattutto abbiamo gioito insieme, fianco a fianco. Ho sentito sulle mie spalle il peso delle vostre preoccupazioni, ma ho anche visto nei vostri occhi riaccendersi una scintilla bellissima: quella dell’orgoglio taurianovese.

Insieme abbiamo dimostrato al mondo, e prima ancora a noi stessi, che la nostra Taurianova sa rialzarsi, sa accogliere e sa splendere. Amministrare la nostra città, conoscendone ogni strada e ogni ferita, è il privilegio più grande della mia vita pubblica. Ora che abbiamo riportato la nave in un porto sicuro, la vera sfida è non spezzare questo filo prezioso che ci unisce. Non vi chiedo fiducia sulla base di vuote promesse, ma vi chiedo di rinnovare un patto d’amore fondato sui fatti, sull’ascolto e sul rispetto che ci siamo meritati sul campo. Non disperdiamo la bellezza e l’energia che abbiamo saputo ricreare. ContinuiAMO a prenderci cura della nostra “casa” comune, continuiAMO a guardarci negli occhi con la certezza che, tenendoci per mano, il domani della nostra comunità sarà ancora più luminoso”.