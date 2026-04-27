Elezioni comunali, Scurria su De Luca e Basile: “hanno costruito un sistema a cui Messina deve dire basta”

Marcello Scurria, candidato sindaco di Messina, ha risposto alle recenti polemiche politiche che hanno visto coinvolto il candidato Federico Basile e il sottosegretario Matilde Siracusano. In un intervento, Scurria ha criticato l’atteggiamento di Basile e, nel contempo, ha preso le distanze dalle modalità politiche che, secondo lui, sono alla base delle dinamiche che caratterizzano la politica cittadina.

Le parole di Scurria

Marcello Scurria ha dichiarato: “Federico Basile non chiede scusa a Matilde Siracusano? Lo faccio io per lui”. Secondo il candidato sindaco, il comportamento di Basile non sorprende, in quanto fa parte di un modus operandi che ha caratterizzato la politica a Messina per troppo tempo. “è il loro modo di fare politica, quello con cui hanno costruito un sistema a cui Messina deve dire basta!”, ha aggiunto Scurria, sottolineando la necessità di un cambiamento radicale. “Messina merita rispetto, non arroganza”, ha dichiarato, enfatizzando il bisogno di un nuovo approccio nella gestione della città, un approccio che, a suo dire, manca nella politica attuale. “Manca poco alle elezioni: è il momento di cambiare davvero, anche culturalmente“, ha affermato, invitando i cittadini a riflettere su cosa vogliono per il futuro della loro città.