Elezioni comunali San Giovanni in Fiore, escluse le liste di Stefania Fratto

San Giovanni in Fiore, uno dei centri più importanti della Sila, è pronto a vivere una delle competizioni elettorali più intense degli ultimi anni. Alle urne, il 24 e il 25 maggio, saranno chiamati a votare i cittadini per eleggere il nuovo sindaco che guiderà la città nei prossimi anni. La Commissione elettorale circondariale di Cosenza, ha ricusato le 4 liste presentate dal candidato sindaco di San Giovanni in Fiore, Stefania Fratto.

Restano in corsa 4 candidati: Marco Ambrogio guiderà una coalizione ampia da dieci liste di area centrodestra. Luigi Candalise sarà sostenuto da due liste di ispirazione progressista. Completano il panorama Giuseppe Belcastro e Antonio Barile, entrambi appoggiati da una singola lista civica.