Elezioni comunali, a San Giovanni in Fiore è sfida tra 5 candidati sindaco | NOMI

San Giovanni in Fiore, uno dei centri più importanti della Sila, è pronto a vivere una delle competizioni elettorali più intense degli ultimi anni. Alle urne, il 24 e il 25 maggio, saranno chiamati a votare i cittadini per eleggere il nuovo sindaco che guiderà la città nei prossimi anni. Sarà una sfida a cinque per la conquista della poltrona più alta del Comune, con una varietà di candidati che promettono proposte politiche diverse, ma tutte improntate al rilancio della città e delle sue risorse.

I candidati che si contenderanno la fascia tricolore sono, in ordine alfabetico, Marco Ambrogio, Antonio Barile, Giuseppe Belcastro, Luigi Candalise e Stefania Fratto. Ciascuno di loro ha un programma mirato a rispondere alle esigenze della comunità, affrontando questioni cruciali per il futuro del comune, tra cui il rilancio dell’economia locale, la gestione delle risorse ambientali, il miglioramento delle infrastrutture e il rafforzamento dei servizi sociali.