Elezioni Comunali Reggio Calabria, la soddisfazione degli esponenti di Noi Moderati: “nelle nostre liste tanti giovani professionisti”

Luciano Politi coordinatore comunale insieme al coordinatore provinciale On Nino Foti, presente a palazzo San Giorgio, hanno formalizzato gli adempimenti previsti per dare avvio alla campagna elettorale a Reggio Calabria. “Una squadra che vede – dichiarano Foti e Politi – la partecipazione di ben 18 donne su 32 candidati. Fra gli esponenti di Noi Moderati presenti nella competizione vi è una variegata presenza in rappresentanza di molte categorie sociali e di numerosi giovani professionisti attivi nella nostra città”.

Anche il coordinatore regionale on. Galati, esprime viva soddisfazione per il lavoro capillare svolto sul territorio che vede fra i candidati uomini e donne che hanno messo la loro esperienza al servizio della città.