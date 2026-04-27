Elezioni Comunali Reggio Calabria: il Viceministro Valentini al fianco di Cannizzaro, incontro al Comitato elettorale

Domani, martedì 28 aprile, alle ore 12, il candidato sindaco di Reggio Calabria per il Centrodestra, Francesco Cannizzaro, terrà un punto stampa insieme al Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini. L’incontro con i giornalisti si terrà presso la sede del Comitato Elettorale Cannizzaro Sindaco e la Segreteria Regionale di Forza Italia, in via Quartiere Militare 20. Il punto stampa sarà l’occasione per il candidato sindaco e il viceministro di fare il punto sulla campagna elettorale e di discutere le priorità del programma per Reggio Calabria.

Un incontro significativo per la campagna elettorale di Cannizzaro

La visita di Valentino Valentini al comitato elettorale di Francesco Cannizzaro è un segnale importante in vista delle imminenti elezioni comunali di Reggio Calabria. Il viceministro, che ricopre un ruolo di rilievo nel governo, è un sostenitore della candidatura di Cannizzaro, e la sua presenza al punto stampa conferma l’impegno del Centrodestra a lavorare per un futuro di sviluppo e crescita economica per la città. L’incontro con i giornalisti rappresenta un’occasione per chiarire alcuni punti chiave del programma di Cannizzaro e per mettere in evidenza i temi più importanti della campagna elettorale.