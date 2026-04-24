Elezioni Comunali Reggio Calabria, Carmelo Campolo scende in campo con la Lega: “più spazio ai giovani e innovazione per la città”

Entro domani verranno svelati i nomi degli aspiranti alla carica di Consigliere comunale a supporto dei candidati Sindaco di Reggio Calabria. Già molti in nomi palesati che hanno lanciato la propria candidatura. Tra questi il giovanissimo Carmelo Campolo per la lista della Lega Calabria del Commissario provinciale Giuseppe Mattiani. Il giovanissimo Campolo, poco più che ventenne, ha già le idee molto chiare sul contributo che intende apportare alla Città in termini di idee e di impegno:“sono un ragazzo di poco più di vent’anni ed ho deciso di scendere in campo per supportare la candidatura di Francesco Cannizzaro a Sindaco della Città nella lista della Lega Calabria. Ho sposato le idee di una squadra già ben consolidata e rodata, che tanti risultati sta portando per il nostro territorio e guidata da un giovane come che stimo infinitamente, Giuseppe Mattiani. In un panorama politico che sembra spesso distante dalle nuove generazioni, la mia candidatura vuole andare in direzione opposta e avvicinare i ragazzi come me alla vita istituzionale”.

Campolo intende la politica con autentico spirito di servizio

Campolo intende la politica con autentico spirito di servizio: “mi sono laureato in Economia e commercio all’età di ventidue anni ed ho deciso di mettere a disposizione di Reggio Calabria le mie competenze. La decisione di candidarmi nasce dal legame profondo con la Città e dalla convinzione che la rappresentanza giovanile sia stata troppo a lungo assente dalle sedi istituzionali. Mi candido proprio perché credo che la mia generazione possa contribuire concretamente al progresso di Reggio Calabria, attraverso un nuovo metodo basato sull’ascolto e sui risultati”.

I temi sui quali si concentrerà il contributo di Carmelo costituiscono delle sfide importanti: “innovazione e Tecnologie: Applicare nuovi modelli di gestione pubblica per rendere i servizi comunali più efficienti e vicini ai cittadini. Politiche Giovanili e Spazi Comuni: Creare luoghi di aggregazione e opportunità per i ragazzi, affinché non debbano necessariamente lasciare il territorio per realizzarsi. Sostenibilità e Ambiente: Promuovere una visione di città più verde e vivibile, con un occhio di riguardo alla mobilità dolce e al decoro urbano. Il presente è ora”.

In conclusione Campolo:“lontano dalla retorica che vede i giovani come semplici “figurine” elettorali, la mia scelta vuole rappresentare un segnale politico preciso: coinvolgere i giovani per farli sentire veri protagonisti delle scelte amministrative. Sento l’onore e la gioia di questa sfida. Chiedo la fiducia dei miei concittadini per portare in Consiglio Comunale una visione fresca, ma consapevole, capace di trasformare le necessità di oggi in progetti per domani”.