Elezioni Comunali Platì, un candidato fa un passo indietro e si ritira: l’annuncio

Il Dott. Nicola Foti ha annunciato ufficialmente il ritiro della sua candidatura alla carica di sindaco di Platì, spiegando che la decisione è stata presa a seguito di una serie di valutazioni politiche e personali. Secondo Foti, il suo impegno politico troverà una nuova forma, concentrandosi ora sulla candidatura come Consigliere Comunale nella lista “Liberi di Ricominciare” di Rosario Sergi. “Una candidatura ha senso solo quando riesce a trascendere se stessa, quando non è un atto individuale, ma un gesto orientato al bene comune, ha senso solo se può generare un cambiamento reale e concreto nei confronti della collettività” ha dichiarato Foti, chiarendo le motivazioni dietro la sua scelta. Per lui, la politica deve essere un atto collettivo e condiviso, in grado di portare cambiamenti concreti per la comunità.

Foti ha anche espresso il suo supporto per la lista di Rosario Sergi, nella quale intende concorrere come Consigliere Comunale: “Contestualmente, manifesto la mia disponibilità a concorrere alla carica di Consigliere Comunale all’interno della lista “Liberi di Ricominciare” di Rosario Sergi, con la quale condivido impostazione amministrativa, metodo di lavoro e obiettivi di interesse generale”. Nonostante il cambiamento di ruolo, Foti ha confermato la sua volontà di restare al servizio della comunità di Platì: “Rimango a disposizione della comunità con lo stesso spirito di servizio, anche se in un ruolo diverso, ma restando sempre coerente con il cammino intrapreso”.