Elezioni Comunali Milazzo, De Luca lancia Castelli: “qui faremo grandi cose” | FOTO

Si accende il clima politico a Milazzo, dove l’evento elettorale di Sud chiama Nord ha registrato una presenza significativa di cittadini, segnando un momento chiave nella corsa alla carica di sindaco. Al centro della scena Laura Castelli, candidato sindaco, sostenuta da Cateno De Luca, che ha voluto sottolineare pubblicamente il valore politico e umano della candidata. “Questa sera la nostra Laura Castelli ha dimostrato con i fatti cosa significa avere una visione. Programmi, concretezza e grande passione“, rimarca.

Il sostegno di Cateno De Luca a Laura Castelli

Nel corso dell’evento, Cateno De Luca ha rimarcato con forza il proprio sostegno a Castelli, mettendo in evidenza l’impegno e la determinazione dimostrati durante la campagna elettorale. “Brava Laura, stai dando l’esempio. A differenza di chi scappa dalla sfida tu invece ci stai mettendo anima e corpo. Qui faremo grandi cose. E con Laura Castelli metteremo una Marcia in più per Milazzo! Grazie a tutti per la straordinaria accoglienza e partecipazione”, sottolinea De Luca.

Una partecipazione oltre le aspettative

L’evento ha rappresentato anche un momento di forte coinvolgimento della comunità, come sottolineato dalla stessa Laura Castelli, che ha evidenziato la risposta positiva dei cittadini: “una partecipazione straordinaria, sopra ogni aspettativa”.

La visione per Milazzo e l’impegno da sindaco

Nel suo intervento, Laura Castelli ha delineato il proprio impegno futuro, legandolo a valori di equità e responsabilità istituzionale: “posso soltanto dirvi che, se mi darete l’onore di fare il Sindaco di questa meravigliosa città, sarò un Sindaco giusto”. La campagna elettorale a Milazzo entra così in una fase decisiva, con eventi pubblici che assumono un ruolo centrale nel dialogo con i cittadini. Il sostegno di figure politiche di rilievo e la partecipazione registrata indicano un confronto destinato a intensificarsi nelle prossime settimane.