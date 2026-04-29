Elezioni Comunali Messina, tutti i candidati della lista “Scurria sindaco” | NOMI

Sono stati formalizzati a Palazzo Zanca il deposito della candidatura di
Marcello Scurria a sindaco di Messina e delle liste del candidato sindaco e dei partiti della coalizione. A sostegno di Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. “Marcello Scurria sindaco” è nata dal movimento “Partecipazione” allargata alla società civile e rappresenta la lista di riferimento dello stesso candidato a primo cittadino dove lui stesso è il capolista.
I nomi dei candidati
- Scurria Marcello
- Arena Santi
- Campo Mariateresa
- Cannistraci Grazia Lucia
- Capurro Giuseppe
- Contestabile Simona Messina
- Cucè Andrea Messina
- Currò Giuseppe
- De Francesco Santo Detto Santino
- De Leo Giuseppa Detta Giusy
- Ferro Alessandra
- Genovese Carmelo
- Guerrera Domenico Detto Mimmo
- Ingegneri Salvatore
- Ingemi Maria Concetta
- Isgrò Giuseppe Detto Pippo
- Laganà Massimiliano Messina
- La Rosa Placido Detto Dino
- La Spina Giuseppe Detto Peppe o detto Pippo
- Mazzeo Eugenio
- Medrano Santiuste Luisa
- Morabito Giuseppe
- Nava Giuseppe
- Nicoletti Giuseppe
- Pennino Gaetano
- Runci Antonino Detto Nino
- Strano Rosa
- Terranova Antonella Detta Nella
- Tringali Leonarda Detta Leda
- Trovatello Mirko
- Vasta Simona Messina
- Villari Esmeralda