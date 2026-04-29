Elezioni Comunali Messina, tutti i candidati della lista “Scurria sindaco” | NOMI

Messina: "Marcello Scurria sindaco" è nata dal movimento "Partecipazione" allargata alla società civile e rappresenta la lista di riferimento dello stesso candidato sindaco

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Sono stati formalizzati a Palazzo Zanca il deposito della candidatura di
Marcello Scurria a sindaco di Messina e delle liste del candidato sindaco e dei partiti della coalizione. A sostegno di Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. “Marcello Scurria sindaco” è nata dal movimento “Partecipazione” allargata alla società civile e rappresenta la lista di riferimento dello stesso candidato a primo cittadino dove lui stesso è il capolista.

I nomi dei candidati

  • Scurria Marcello
  • Arena Santi
  • Campo Mariateresa
  • Cannistraci Grazia Lucia
  • Capurro Giuseppe
  • Contestabile Simona Messina
  • Cucè Andrea Messina
  • Currò Giuseppe
  • De Francesco Santo Detto Santino
  • De Leo Giuseppa Detta Giusy
  • Ferro Alessandra
  • Genovese Carmelo
  • Guerrera Domenico Detto Mimmo
  • Ingegneri Salvatore
  • Ingemi Maria Concetta
  • Isgrò Giuseppe Detto Pippo
  • Laganà Massimiliano Messina
  • La Rosa Placido Detto Dino
  • La Spina Giuseppe Detto Peppe o detto Pippo
  • Mazzeo Eugenio
  • Medrano Santiuste Luisa
  • Morabito Giuseppe
  • Nava Giuseppe
  • Nicoletti Giuseppe
  • Pennino Gaetano
  • Runci Antonino Detto Nino
  • Strano Rosa
  • Terranova Antonella Detta Nella
  • Tringali Leonarda Detta Leda
  • Trovatello Mirko
  • Vasta Simona Messina
  • Villari Esmeralda

Marcello Scurria Sindaco

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