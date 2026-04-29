Elezioni Comunali Messina, Scurria: “attacchi ed insulti continui da De Luca, Basile prenda le distanze”

E’ sempre più ruvida e ricca di tensioni, la campagna elettorale a Messina con botta e risposta che sono ormai continui. Duro intervento di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra: “Basile, ricordati che sei tu il candidato. Distinguiti. Prendi le distanze. Non è mai troppo tardi! Matilde? Non è stata eletta a Messina e quindi non può parlare. Carlotta? Una disoccupata. Marcello? Uno che ho inventato io che faceva anticamera. Carlotta, oggi tocca a te. Il problema non è chi viene attaccato ma chi non ha altro da dire. Trasformare il confronto pubblico in un attacco continuo e in un insulto seriale è la principale missione del capo politico del candidato Federico Basile”, puntualizza Scurria.

“La quotidiana denigrazione dell’avversario politico è l’ultima risorsa di chi ha finito gli argomenti. Carlotta ha costruito nel tempo una reputazione basata su serietà, competenza e impegno concreto. Ma i Messinesi, cara Carlotta, ti conoscono, ti apprezzano e ti vogliono bene“, sottolinea Scurria.