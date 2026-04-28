Elezioni comunali Messina: presentata la lista di Sciacca, i NOMI dei candidati e degli assessori designati

Elezioni comunali Messina: Sciacca si è recato a Palazzo Zanca per presentare il programma, la candidatura a sindaco, candidati in lista ed assessori designati

sciacca - rinascita messina

Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di Messina nel prossimo 24 e 25 maggio. In mattinata, la lista “Rinascita Messina”, con il candidato sindaco Gaetano Sciacca, si è recata a Palazzo Zanca, insieme ai collaboratori, per consegnare il programma, la candidatura a sindaco, candidati in lista ed assessori designati. Sciacca si propone in alternativa al centrodestra, al centrosinistra ed a Sud chiama Nord.

I nomi dei candidati

  • Alessi Alessia
  • Arena Francesca
  • Arena Patrizia
  • Arena Salvatore
  • Barbagallo Dario
  • Bella Rosa
  • Bertuccelli Francesco
  • Bucceri Salvatore
  • Cannao Michele
  • Cappuccio Manuel Sebastiano
  • Carrano Gaetano
  • Crisafulli Giuseppe
  • Danaro Martina
  • Darwish Hashem
  • De Leo Isabella
  • Doria Anna
  • Giordano Massimo
  • Gullotta Antonino
  • Latella David
  • Lombardo Santino
  • Martinello Carlo
  • Miceli Mirko
  • Passari Angelo
  • Principato Antonino
  • Pulitanò Alessandra
  • Recupero Angela Monica
  • Rigano Lucia Maria Adriana
  • Santoro Vittoria
  • Scandurra Domenico
  • Sciullo Marzia
  • Sciacca Gaetano
  • Taffara Giuseppe

Nomi assessori designati

  • Prof. Martino Federico
  • Dott.ssa Alessi Alessia
  • Francesca Arena
  • Prof. Recupero Angela Monica
  • Scandurra Domenico
  • Avv. Santoro Vittoria
  • Principato Antonino

Rinascita Messina

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