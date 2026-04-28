Elezioni comunali Messina: presentata la lista di Sciacca, i NOMI dei candidati e degli assessori designati

Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di Messina nel prossimo 24 e 25 maggio. In mattinata, la lista “Rinascita Messina”, con il candidato sindaco Gaetano Sciacca, si è recata a Palazzo Zanca, insieme ai collaboratori, per consegnare il programma, la candidatura a sindaco, candidati in lista ed assessori designati. Sciacca si propone in alternativa al centrodestra, al centrosinistra ed a Sud chiama Nord.
I nomi dei candidati
- Alessi Alessia
- Arena Francesca
- Arena Patrizia
- Arena Salvatore
- Barbagallo Dario
- Bella Rosa
- Bertuccelli Francesco
- Bucceri Salvatore
- Cannao Michele
- Cappuccio Manuel Sebastiano
- Carrano Gaetano
- Crisafulli Giuseppe
- Danaro Martina
- Darwish Hashem
- De Leo Isabella
- Doria Anna
- Giordano Massimo
- Gullotta Antonino
- Latella David
- Lombardo Santino
- Martinello Carlo
- Miceli Mirko
- Passari Angelo
- Principato Antonino
- Pulitanò Alessandra
- Recupero Angela Monica
- Rigano Lucia Maria Adriana
- Santoro Vittoria
- Scandurra Domenico
- Sciullo Marzia
- Sciacca Gaetano
- Taffara Giuseppe
Nomi assessori designati
- Prof. Martino Federico
- Dott.ssa Alessi Alessia
- Francesca Arena
- Prof. Recupero Angela Monica
- Scandurra Domenico
- Avv. Santoro Vittoria
- Principato Antonino