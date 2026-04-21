Elezioni Comunali Messina, l’ultimo sondaggio: Basile in testa, centrodestra e centrosinistra inseguono | DATI

Federico Basile nettamente avanti, mentre centrodestra e centrosinistra si contendono il secondo posto. È la fotografia che emerge dal sondaggio SWG realizzato tra il 13 e il 20 aprile 2026 su un campione di mille maggiorenni residenti a Messina, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Secondo i dati, la coalizione a sostegno di Basile si attesterebbe al 48%, con un vantaggio significativo sugli avversari. Più distaccati Marcello Scurria, candidato del centrodestra, al 26%, e Antonella Russo per il centrosinistra al 22,5%. Marginali le altre candidature: Gaetano Sciacca all’1,5% e Lillo Valvieri all’1%. Resta però alta la quota di indecisi o di chi dichiara di non voler votare, pari al 36%.

Il sindaco uscente viene stimato tra il 50% e il 54%

Il vantaggio di Basile emerge anche nell’orientamento di voto ai candidati: il sindaco uscente viene stimato tra il 50% e il 54%, mentre Scurria si colloca tra il 23% e il 27% e Russo tra il 19% e il 23%. Sul piano della notorietà, Basile è conosciuto dal 95% degli intervistati, distanziando nettamente gli altri candidati: Marcello Scurria si ferma al 66%, Antonella Russo al 57%, Gaetano Sciacca al 54% e Lillo Valvieri al 33%.

Sul fronte della fiducia tra chi conosce i candidati, Basile mantiene un ampio margine

Anche sul fronte della fiducia tra chi conosce i candidati, Basile mantiene un ampio margine: il 68% esprime un giudizio positivo (molta o abbastanza fiducia), contro il 33% di Russo, il 30% di Scurria, il 21% di Sciacca e il 16% di Valvieri. Sul totale del campione, Basile raggiunge il 61% di fiducia, mentre Scurria si attesta al 17% e Russo al 16%. Positivo anche il giudizio sull’operato amministrativo del sindaco uscente: il 72% lo considera efficace (33% “molto” e 39% “abbastanza”), contro un 28% che esprime valutazioni negative.

Un focus è dedicato anche al ruolo di Cateno De Luca

Un focus è dedicato anche al ruolo di Cateno De Luca nella campagna: il 34% degli intervistati ritiene che dovrebbe fare un passo indietro lasciando più spazio a Basile, mentre il 33% preferirebbe che continuasse a sostenerlo attivamente. Il 24% si dice indifferente.