Elezioni Comunali Messina, Lillo Valvieri è il primo a presentare la lista a Palazzo Zanca. I NOMI dei candidati

Si accende ufficialmente la competizione per le elezioni comunali Messina 2026, e a segnare il primo passo concreto è Lillo Valvieri, tra i volti più conosciuti in città. Il noto barbiere messinese è infatti il primo a presentare ufficialmente la propria candidatura a sindaco, anticipando tempi e avversari e depositando anche la lista dei candidati che lo affiancheranno nella corsa a Palazzo Zanca.

Chi è Lillo Valvieri, il candidato sindaco

Figura estremamente nota nel tessuto cittadino, Lillo Valvieri ha costruito negli anni una forte riconoscibilità grazie alla sua attività professionale e al suo impegno nel sociale. Barbiere molto conosciuto a Messina, Valvieri ha anche fondato l’associazione “Le vetrine di Via Garibaldi”, contribuendo alla valorizzazione di una delle arterie principali della città. Il suo nome non è nuovo alla scena politica locale. Già nel 2022, infatti, aveva preso parte alla competizione elettorale candidandosi alla presidenza della 4ª municipalità con una lista civica, esperienza che oggi rappresenta una base per il nuovo e più ambizioso percorso verso la guida della città.

La soddisfazione di Lillo Valvieri

“Sono il primo a presentare la lista e spero di diventare anche il primo cittadino. Arrivare fino a questo punto non è stato semplice: gli ostacoli sono stati tanti, le difficoltà non sono mancate, ma con determinazione e con il sostegno di tante persone ce l’abbiamo fatta lo stesso. Voglio ringraziare di cuore tutti quelli che mi hanno supportato, incoraggiato e creduto in questo percorso. Senza di voi tutto questo sarebbe stato ancora più difficile. Adesso aspettiamo con fiducia l’ammissione ufficiale della lista, che sapremo nei prossimi giorni. Comunque vada, grazie davvero a tutti. Adesso tocca a noi”, lo afferma Lillo Valvieri.

I nomi dei candidati