Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati presidente delle 7 circoscrizioni di Sud chiama Nord, Centrodestra e Centrosinistra

Con l’ufficializzazione degli ultimi nomi da parte del centrosinistra, si completa il mosaico delle candidature alle presidenze delle circoscrizioni di Messina, delineando in modo definitivo lo scenario politico in vista delle prossime elezioni amministrative del prossimo 24 e 25 maggio. A rendere ancora più definita la situazione contribuisce anche la scelta di “Rinascita Messina”, il movimento guidato da Gaetano Sciacca, che ha comunicato di non voler presentare candidature per le presidenze delle circoscrizioni. Le circoscrizioni rappresentano infatti un livello amministrativo cruciale per la gestione dei servizi di prossimità e per il rapporto diretto con i cittadini.
Tutti i nomi dei candidati presidente
Sud chiama Nord
- Circoscrizione 1: Enzo Messina
- Circoscrizione 2: Nicola Raffa
- Circoscrizione 3: Lino Cucè
- Circoscrizione 4: Renato Coletta
- Circoscrizione 5: Beatrice Belfiore
- Circoscrizione 6: Sasha Cardile
- Circoscrizione 7: Ninni Caprì
Centrosinistra
- Circoscrizione 1: Giovanni Bonfiglio
- Circoscrizione 2: Francesco Carabellò
- Circoscrizione 3: Roberto Smedile
- Circoscrizione 4: Santino Cannavò
- Circoscrizione 5: Pippo Picciotto
- Circoscrizione 6: Mariella Valbruzzi
- Circoscrizione 7: Salvatore Grosso
Centrodestra
- Circoscrizione 1: Alessandro Costa
- Circoscrizione 2: Davide Siracusano
- Circoscrizione 3: Alessandro Cacciotto
- Circoscrizione 4: Nicola Cucinotta
- Circoscrizione 5: Raffaele Verso
- Circoscrizione 6: Salvatore Scandurra
- Circoscrizione 7: Francesco Pagano