Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati presidente delle 7 circoscrizioni di Sud chiama Nord, Centrodestra e Centrosinistra

Con l’ufficializzazione degli ultimi nomi da parte del centrosinistra, si completa il mosaico delle candidature alle presidenze delle circoscrizioni di Messina, delineando in modo definitivo lo scenario politico in vista delle prossime elezioni amministrative del prossimo 24 e 25 maggio. A rendere ancora più definita la situazione contribuisce anche la scelta di “Rinascita Messina”, il movimento guidato da Gaetano Sciacca, che ha comunicato di non voler presentare candidature per le presidenze delle circoscrizioni. Le circoscrizioni rappresentano infatti un livello amministrativo cruciale per la gestione dei servizi di prossimità e per il rapporto diretto con i cittadini.

Tutti i nomi dei candidati presidente

Sud chiama Nord

Circoscrizione 1: Enzo Messina

Circoscrizione 2 : Nicola Raffa

: Circoscrizione 3: Lino Cucè

Circoscrizione 4: Renato Coletta

Circoscrizione 5: Beatrice Belfiore

Circoscrizione 6: Sasha Cardile

Circoscrizione 7: Ninni Caprì

Centrosinistra

Circoscrizione 1: Giovanni Bonfiglio

Circoscrizione 2 : Francesco Carabellò

: Circoscrizione 3: Roberto Smedile

Circoscrizione 4: Santino Cannavò

Circoscrizione 5: Pippo Picciotto

Circoscrizione 6: Mariella Valbruzzi

Circoscrizione 7: Salvatore Grosso

Centrodestra