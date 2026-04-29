Elezioni Comunali Messina, i NOMI dei candidati nella lista di Lillo Valvieri sindaco

Il noto barbiere messinese rompe gli indugi e apre la corsa alle elezioni amministrative 2026: già presentata a Palazzo Zanca anche la squadra dei candidati

lillo valvieri

Si accende ufficialmente la competizione per le elezioni comunali Messina 2026, e a segnare il primo passo concreto è Lillo Valvieri, tra i volti più conosciuti in città. Il noto barbiere messinese è infatti il primo a presentare ufficialmente la propria candidatura a sindaco, anticipando tempi e avversari e depositando anche la lista dei candidati che lo affiancheranno nella corsa a Palazzo Zanca.

I nomi dei candidati

  • Valvieri Lillo
  • Pietro Crisafulli
  • Villa Maria
  • Mauceri Gaetano
  • La Rosa Alessio
  • Filocamo Cinzia
  • Capurro Giacinto
  • Ciancio Armando
  • Longone Letterio
  • Messina Fabio
  • Grifò Letterio
  • La Rosa Giovanni Davide
  • Sollima Felice
  • Tindara Finocchiaro
  • Celi Annamaria
  • La Fauci Deborah
  • Schepis Carmelo
  • Vadalà Graziella
  • Romano Rosalia
  • Accolla Caterina
  • Foti Maria
  • Carfì Marco
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