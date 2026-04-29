Elezioni Comunali Messina, i NOMI dei candidati nella lista di Lillo Valvieri sindaco

Si accende ufficialmente la competizione per le elezioni comunali Messina 2026, e a segnare il primo passo concreto è Lillo Valvieri, tra i volti più conosciuti in città. Il noto barbiere messinese è infatti il primo a presentare ufficialmente la propria candidatura a sindaco, anticipando tempi e avversari e depositando anche la lista dei candidati che lo affiancheranno nella corsa a Palazzo Zanca.
I nomi dei candidati
- Valvieri Lillo
- Pietro Crisafulli
- Villa Maria
- Mauceri Gaetano
- La Rosa Alessio
- Filocamo Cinzia
- Capurro Giacinto
- Ciancio Armando
- Longone Letterio
- Messina Fabio
- Grifò Letterio
- La Rosa Giovanni Davide
- Sollima Felice
- Tindara Finocchiaro
- Celi Annamaria
- La Fauci Deborah
- Schepis Carmelo
- Vadalà Graziella
- Romano Rosalia
- Accolla Caterina
- Foti Maria
- Carfì Marco