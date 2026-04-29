Elezioni Comunali Messina, i NOMI dei candidati nella lista di Lillo Valvieri sindaco

Si accende ufficialmente la competizione per le elezioni comunali Messina 2026, e a segnare il primo passo concreto è Lillo Valvieri, tra i volti più conosciuti in città. Il noto barbiere messinese è infatti il primo a presentare ufficialmente la propria candidatura a sindaco, anticipando tempi e avversari e depositando anche la lista dei candidati che lo affiancheranno nella corsa a Palazzo Zanca.

I nomi dei candidati