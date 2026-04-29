Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Noi Moderati con Scurria sindaco

Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni comunali. Sono stati formalizzati a Palazzo Zanca il deposito della candidatura di
Marcello Scurria a sindaco di Messina e delle liste del candidato sindaco e dei partiti della coalizione. A sostegno di Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista.
I nomi dei candidati di Noi Moderati
- Greco Marcello
- Alfa Salvatore
- Briguglio Mauro
- Caffeo Antonella
- Cento Giovanni
- Chillè Mariangela detta Mara
- Ciolino Francesco
- Costa Giuseppe
- D’Agostino Domenico
- D’Arrigo Maria Rita
- Doni Daniela
- Foresteri Danilo
- Ganfi Rosa
- Giacobbe Maria
- Giorgio Luisa
- Grimaldi Renato
- La Marca Daniele detto Daniel
- Lo Faro Aldo
- Maggio Anna detta Annalisa
- Mangraviti Mariagrazia
- Micalizzi Roberto
- Minissale Giuseppe
- Morvillo Consolato
- Muto Dario
- Nocera Francesco
- Notti Stefano
- Porpiglia Rossella Fortunata
- Scavo Lucia
- Scopelliti Domenica Monica
- Tiano Vera
- Vinci Giuseppa
- Violi Gianluca