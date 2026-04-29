Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Noi Moderati con Scurria sindaco

Sono stati formalizzati a Palazzo Zanca il deposito della candidatura di Marcello Scurria a sindaco di Messina e delle liste del candidato sindaco e dei partiti della coalizione

Scurria

Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni comunali. Sono stati formalizzati a Palazzo Zanca il deposito della candidatura di
Marcello Scurria a sindaco di Messina e delle liste del candidato sindaco e dei partiti della coalizione. A sostegno di Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista.

I nomi dei candidati di Noi Moderati

  • Greco Marcello
  • Alfa Salvatore
  • Briguglio Mauro
  • Caffeo Antonella
  • Cento Giovanni
  • Chillè Mariangela detta Mara
  • Ciolino Francesco
  • Costa Giuseppe
  • D’Agostino Domenico
  • D’Arrigo Maria Rita
  • Doni Daniela
  • Foresteri Danilo
  • Ganfi Rosa
  • Giacobbe Maria
  • Giorgio Luisa
  • Grimaldi Renato
  • La Marca Daniele detto Daniel
  • Lo Faro Aldo
  • Maggio Anna detta Annalisa
  • Mangraviti Mariagrazia
  • Micalizzi Roberto
  • Minissale Giuseppe
  • Morvillo Consolato
  • Muto Dario
  • Nocera Francesco
  • Notti Stefano
  • Porpiglia Rossella Fortunata
  • Scavo Lucia
  • Scopelliti Domenica Monica
  • Tiano Vera
  • Vinci Giuseppa
  • Violi Gianluca

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