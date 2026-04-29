Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Noi Moderati con Scurria sindaco

Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni comunali. Sono stati formalizzati a Palazzo Zanca il deposito della candidatura di

Marcello Scurria a sindaco di Messina e delle liste del candidato sindaco e dei partiti della coalizione. A sostegno di Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista.

I nomi dei candidati di Noi Moderati