Elezioni comunali Messina, i NOMI dei 468 candidati al Consiglio comunale di Sud chiama Nord con Basile sindaco

Consegnate questa mattina a Palazzo Zanca le liste di Sud Chiama Nord a sostegno del candidato sindaco Federico Basile, nonostante le polemiche di Marcello Scurria in un’infuocata conferenza stampa. Sono complessivamente 468 i candidati al Consiglio comunale delle 15 liste depositate (11 complete con 32 candidati, 2 da 30 e 2 da 28). Per ciò che concerne la Giunta Federico Basile ha confermato, per una prima fase, Alessandra Calafiore, Liana Cannata, Antonino Carreri, Vincenzo Caruso, Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli.
I nomi di tutti i candidati di Sud chiama Nord
Basile sindaco di Messina
- Alleruzzo Giovanbattista detto Jhonny
- Arcovito Gabriele
- Bellinghieri Nicolò detto Nicola
- Benedetto Francesco detto Ciccio
- Bernava Valerio
- Boemi Antonio detto Cristian detto Buemi
- Brancatelli Calogero
- Cannavò Melania
- Cantio Giuseppe detto Pippo
- Capone Valentina
- Carbone Mariana
- De Caro Fedele
- Falcone Loredana
- Florio Noemi
- Foti Diego
- Gattellari Emanuela detta Manuela detta Massaro
- Genitori Giovanna
- Indaimo Diego
- Ipsaro Passione Andrea detto Ipsaro detto Passione
- La Barbera Vito Gianluca
- La Torre Michele
- Maddocco Nicola detto Mardocco detto Murdocco detto Muddocco
- Maiuri Anna Maria detta Anna detta Stracuzzi
- Majolino Gaetano detto Maiolino
- Mamone Giuseppina detta Giusy
- Marino Giuliana
- Pezzino Letteria detta Liliana
- Previtì Carmelo
- Pulitano’ Massimo
- Rizzo Domenico detto Mimmo
- Venuti Pietro
- Zuccalà Giovanni
De Luca Sindaco di Sicilia
- Agrillo Giuseppe
- Alessi Viviana
- Amato Orazio
- Ammendola Fiorenzo detto Amendola detto Amendolia
- Bungay John Frederick detto John detto Laya detto Jon detto Jhon detto Gion detto Johnny detto Jonny detto Bungai detto Bunghei
- Campisi Loris detto Lorenzo
- Catanzaro Antonino
- Coletta Adriana Emanuela
- D’Angelo Antonino detto Nino
- Falcone Aurora
- Fazio Sofia Lorenza
- Forami Iris
- Fragala Giulio
- Jayasundara Mudiyanselage Samadi Lyana Jayasundara
- Jayawardena Mudalige Samindi Niwarthana Jayawardena
- La Rocca Giulia
- Lo Giudice Luigi
- Lupo’ Giacomo
- Mannino Martina
- Marotta Christian
- Mellini Beatrice detta Bellini detta Melilli
- Merrino Liana
- Monteleone Lorenzo
- Occhino Marco
- Pellegrino Giovanni
- Pulejo Maria detta Puleio
- Reyes Maria Cristina Cabrera
- Romano Daniele
- Ruello Lorena
- Scipilliti Marco
- Sparaino Angelo
- Vicidomini Carmine
Sud Chiama Nord
- Asquini Valeria
- Bonasera Vincenza detta Enza detta Buonasera
- Busà Giuseppe
- Cacace Maurizio
- Calafiore Alessandra
- Cannata Letteria detta Liana
- Carreri Antonino detto Nino
- Caruso Salvatore detto Salvo detto Sasa’
- Caruso Vincenzo detto Enzo detto Karuso
- Ciliberto Attilio detto Sciliberto detto Giliberto detto Giardina
- Cipolla Francesco detto Ciccio
- Coglitore Nunziato detto Nunzio
- D’Angelo Nicoletta
- Di Ciuccio Rosaria Rita detta Sara detta Spinella
- Femino’ Antonia detta Antonella detta Femmino’
- Ferlisi Calogero detto Paolo
- Finocchiaro Massimo
- Giannetto Serena
- Grasso Matteo
- Grillo Carla
- Interdonato Mariagrazia
- Maiorana Caterina detta Catia
- Mangano Salvatore detto Turiddu
- Milazzo Margherita detta Margo’
- Minutoli Massimiliano detto Max detto Massimo
- Mondello Salvatore detto Salvo
- Mortelliti Raimondo
- Papa Salvatore
- Pergolizzi Sebastiano detto Nello
- Rinaldo Raffaele detto Rinaldi detto Tobia
- Schepis Giuseppe detto Peppe detto Schepisi detto Scepis
- Trischitta Giuseppe detto Pippo detto Triscitta
Federico per Messina
- Aliberti Antonello
- Asciutto Francesco
- Arcidiacono Selene
- Antonuccio Irene
- Burrascano Angelo
- Calabrò Vincenzo detto Enzo
- Cannavò Giuseppe detto Vegeta
- Cantello Mirko
- Cervino Gabriele
- Ciulla Fabio
- Crifò Giovanna detta Grifò
- De Francesco Antonino detto Nino
- Donato Giusy
- Falzea Gregorio
- Guadagna Francesca
- La Camera Patrizia
- La Tona Pietro Giovanni detto Lattona
- Lanza Anna
- Latella Massimo
- Leone Biagio detto Gino
- Nicoletti Marina
- Picciolo Gaetano
- Pirone Cetty detta Alessandra
- Proscia Maria Savina detta Maria
- Riso Lucrezia
- Rizzo Massimo
- Romano Francesco
- Saglimbeni Paolo
- Saija Bisazza Stefano detto Saiia detto Saia detto Saya
- Scibilia Maria
- Sterrantino Chiara
- Tamà Sebastiano
Amo Messina
- Aloisi Maria detta Mary
- Bonarrigo Agatino
- Bosurgi Silvia
- Bruno Daniela
- Carbone Giovanni
- Chiarella Giuseppe detto Peppe
- Ciraolo Vincenzo
- Corica Andrea
- Corona Vincenzo detto Enzo
- De Stefano Giuseppe detto Di Stefano detto Pippo
- Duca Valentina
- Falcone Antonella
- Gugliotta Pietro detto Piero
- Irrera Cristiana
- Mangano Paolo
- Merlino Roberta
- Musiano Maurizio
- Natale Giuseppe detto Pippo
- Neri Nino
- Oteri Concetta detta Ketty
- Porcari Bruno
- Puglisi Alfio detto Alessandro
- Romeo Ettore
- Russo Piera
- Saglimbeni Salvatore
- Sciuto Letteria detta Giovanna
- Spadaro Raffaella
- Spano’ Nicola
- Staiti Giorgio
- Summa Natalino detto Lino
- Trimarchi Letterio
- Vita Massimiliano detto Massimo detto Max
Messina Protagonista
- Alibrandi Paolo
- Alonci Arturo detto Alongi
- Barbera Giacinto
- Bonanno Giovanni
- Bonfiglio Antonino detto Nino detto Antonio
- Casablanca Giuliana
- Catanzaro Ivan
- Cordaro Salvina
- Correnti Maria Cristina detta Cristina
- Cosenza Salvatore
- Davì Salvatore detto Salvo detto Salvuccio
- Gemelli Maurizio
- Gervasi Maria Fernanda
- Giorgio Francesco detto Ciccio
- La Cava Alessandro
- Laimo Franco Maria detto Franco detto Francesco
- Lombardo Raffaella
- Macrì Antonino detto Tonino
- Mancuso Manuela
- Martello Francesca
- Mettuno Luigi detto Nettuno
- Naccari Sergio
- Oteri Caterina
- Panarello Alessio detto Alessandro
- Paratore Simona
- Patti Giada
- Quattrocchi Gabriele
- Sciliberto Francesca detta Franca
- Scopelliti Giovanni
- Sindoni Donatella
- Vadala’ Maria detta Meri
- Velini Vincenzo detto Enzo
Cateno per i Giovani
- Alleruzzo Sebastiano
- Allia Ivan
- Amenta Viviana
- Basile Federico
- Bongiorno Giuseppe
- Briguglio Beatrice
- Cacciola Andrea
- Cannao’ Antonino
- Carilli Sergio
- Catalano Giovanna
- Cuppari Antonino
- De Benedetto Michele
- Fenga Lorenzo
- Fumia Luciano
- Giulintano Luigi Emilio detto Luigi
- La Croce Anna
- La Spada Giuseppe detto Peppe
- Marano Davide
- Messina Gabriele
- Monterosso Federica
- Munao’ Luca
- Musico’ Chiara
- Patti Rosy
- Santamaria Debora
- Santapaola Salvo
- Soraci Angelo
- Spano’ Maria
- Trevi Antonio
- Villari Patrizia
- Villari Susanna
- Voccio Luigi
- Zaccone Giuseppe
Orgoglio Messinese
- Altieri Giuseppe detto Peppe
- Bombaci Graziella
- Bonfiglio Renato
- Cambria Natale detto Lino
- Catrimi Lucia
- Conti Taguali Cristian
- Costa Francesco detto Ciccio
- Cristescu Monica Teodora
- D’Angelo Rosita detta Rosy detta Rosi
- De Francesco Manuel
- Fanizzi Domenico detto Mimmuccio
- Femino’ Antonino
- Fiumano’ Ivana
- Germolé Domenico
- Insolia Gaia
- Lagana’ Davide
- Lanìa Giovanna
- Lo Giudice Gregorio
- Lo Presti Concetta detta Bruna
- Longobucco Emilio
- Magnisi Stefano
- Mammoliti Francesco
- Missimi Giuseppe
- Morabito Maurizio
- Occhipinti Giovanni
- Palermo Massimo
- Palmeri Raquela
- Robert Luca detto Fobert detto Roberts detto Roberto
- Scilio Maria Francesca detta Francesca
- Tripodi Cristiano
- Zangla Orazio
- Zuccarello Fernanda
Il Futuro è Adesso
- Amodeo Alessandra
- Annetti Giovanni
- Arena Marisa
- Bonasera Concetta detta Ketty
- Burrascano Saverio
- Calzetta Salvatore
- Cinturrino Tiziana
- Costa Francesco detto Ciccio
- Costantino Antonietta
- Curro’ Domenico
- D’Arrigo Tommaso
- David Giulia
- Fabiano Mariarosaria
- Famà Fabio
- Foti Angelo
- Frassica Giovanni detto Gianni
- Lagana’ Consolata
- Lo Presti Antonino detto Tonino
- Marino Santino
- Masso Riccardo Domenico
- Minissale Carmelo
- Oteri Simona
- Pagano Consuela
- Prestipino Carmelina
- Radesi Emanuela
- Sigillo Arianna
- Spadaro Ermelinda
- Stagnitta Placido
- Stella Giuseppe detto Pippo
- Stracquadaini Carmela
La Politica del Fare
- Bonafede Sebastiano
- Bruni Daniele
- Cascio Maria
- Coglitore Giuseppe
- Coppolino Lorenzo
- Costa Patrizia
- Cutispoto Vanessa
- D’Arrigo Anna
- De Francesco Alessia
- Falcone Andrea
- Ferrara Giuseppe
- Fristenda Filippo
- Gatto Fortunata
- Grassi Marco
- Guglielmino Giovanna detta Jenny
- Mazzeo Alessandro
- Micalizzi Carmelo
- Morisciano Antonello
- Palumbo Sabrina
- Paratore Lidia
- Picciotto Roberto
- Puleio Orazio detto Puleo detto Pulejo
- Rigano Antonella
- Schirò Roberto
- Terranova Marco
- Triboto Adriano
- Truscello Alessandro
- Valentino Claudio
- Zanghi’ Massimo
Zancle
- Agrillo Antonino
- Basile Damiano
- Bertuccio Caterina detta Katia
- Ciccarello Antonina detta Antonella
- Crisari Costantino
- Cro Marina
- Di Bella Nadia
- Federico Adele
- Finocchiaro Gaetano
- Freni Tindara
- Gasparro Arturo
- Giacobbe Antonio
- Giacobello Antonio
- Grasso Giorgio
- La Spada Santina
- Lancia Antonio
- Lo Presti Concetta detta Cettina
- Mazzeo Silvia
- Mento Antonio
- Messina Adriana
- Milia Vincenzo
- Muscolino Pietro Antonino
- Paolilla Rosamaria
- Piccolo Antonio
- Pino Alessio
- Rodilrosso Simone
- Saccà Alessia
- Santoro Angela
- Santoro Giovanna
- Savoca Daniela
Sviluppo Sostenibile
- Belmonte Manuel
- Caffo Giuseppe
- Castano Graziana Maria Rita
- Corso Stefania
- Cuticone Riccardo
- D’Angelo Roberta
- Dazi Santi
- De Pasquale Paolo
- Di Bernardo Giovanni
- Di Pietro Letterio detto Lillo
- Ferrara Patrizia
- Fundarò Maria
- Gangemi Antonina detta Antonella
- Giordano Michele
- Greco Andrea
- Indelicato Salvatore
- Maisano Antonino detto Nino
- Nunnari Filippo
- Oliveri Giuseppe detto Pippo
- Orefici Francesco
- Perrone Pietro detto Piero
- Pipito’ Santo
- Prestopino Rossella
- Puglisi Paola
- Raffa Marco
- Recupero Maria Pia
- Santoro Alessio
- Smedile Maria detta Mary
- Tuccio Stellario
- Vollaro Mario
- Zizzo Francesco
- Zodda Stefania
Lavoro e Solidarietà
- Barbera Chiara
- Busà Francesco
- Cappello Antonino detto Nino
- Carameli Giovanni
- Casale Sara
- Coccoli Rosaria
- Croce’ Concetta detta Clara
- Curro’ Davide
- Ferrante Pietro
- Gangemi Giuseppe
- Grech Carmelo
- La Manna Marta
- Lombardo Alessandra
- Maugeri Lillo
- Mazzeo Domenico
- Merlino Gabriele
- Mondo Maria detta Mariella
- Naccari Lucia
- Orlando Tania
- Paladino Giuseppe
- Passari Maria
- Puglisi Francesca
- Raffa Maria
- Ruggeri Antonino
- Salanitro Angelo
- Spano’ Antonella
- Terranova Tiziana
- Todaro Maria detta Mariella
- Valastro Giuseppa detta Pina
- Velardi Maria
- Ventura Irene
- Zamicelo Andrea
Costa Blu
- Ahmetaj Natasha
- Aliquò Rosalia Maria
- Arnao Domenica
- Barbagallo Andrea
- Bonanno Christian
- Centorrino Noemi
- Conte Stefano
- Conticello Gaetano
- Costantino Chiara
- Falcone Rebecca
- Finocchiaro Letteria
- Giorgianni Rosaria
- Gitto Elio
- Gugliandolo Giuseppe
- La Rosa Fortunata
- Maddalena Ferdinando
- Magaudda Gianluca
- Maggio Giuseppe
- Mangano Giacoma
- Mastronardo Tommaso
- Pollino Barbara
- Proto Salvatore
- Ruggeri Chiara
- Scaravaggi Sabina
- Speranza Giuseppa detta Giusy detta Giusi
- Staiti Domenico
- Turiano Giuseppe
- Vita Corrado
Liberi e Forti
- Brancato Antonio detto Tonino
- Cacciola Fabrizio
- Campagna Giuseppe detto Pippo
- Carrolo Elisabetta
- Caruso Giovanbattista detto Giovanni detto Signorino detto Guanta
- Celano Salvatore detto Celona
- Corrao Helga
- Crispo Lorenzo
- D’Amico Carmen
- De Leo Giovanni detto Gianni
- De Pasquale Massimo
- Donato Giovanni detto Gianni Pace detto Pace
- Famà Maria Rita Isabella detta Marisa
- Fragale Emilio
- Franza Alessandra
- Friuli Barbara
- Grassi Adriano
- Grasso Giovanni detto Karamella
- Greco Luigi detto Gigi
- Isaja Elisabetta
- La Malfa Maurizio
- La Monica Vincenzo detto Enzo
- Lagana’ Domenico detto Mimmo
- Licandro Giusi
- Lincoln Cinzia
- Munafò Claudia
- Natoli Alfredo
- Patriciello Giuseppe detto Patricello
- Sangrigoli Elisa detta Bitto
- Scoglio Antonella
- Sidoti Antonina detta Antonella
- Tinaglia Alessandro detto Reset