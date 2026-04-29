Elezioni comunali Messina, i NOMI dei 468 candidati al Consiglio comunale di Sud chiama Nord con Basile sindaco

Consegnate questa mattina a Palazzo Zanca le liste di Sud Chiama Nord a sostegno del candidato sindaco Federico Basile, nonostante le polemiche di Marcello Scurria in un’infuocata conferenza stampa. Sono complessivamente 468 i candidati al Consiglio comunale delle 15 liste depositate (11 complete con 32 candidati, 2 da 30 e 2 da 28). Per ciò che concerne la Giunta Federico Basile ha confermato, per una prima fase, Alessandra Calafiore, Liana Cannata, Antonino Carreri, Vincenzo Caruso, Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli.

I nomi di tutti i candidati di Sud chiama Nord

Basile sindaco di Messina

Alleruzzo Giovanbattista detto Jhonny Arcovito Gabriele Bellinghieri Nicolò detto Nicola Benedetto Francesco detto Ciccio Bernava Valerio Boemi Antonio detto Cristian detto Buemi Brancatelli Calogero Cannavò Melania Cantio Giuseppe detto Pippo Capone Valentina Carbone Mariana De Caro Fedele Falcone Loredana Florio Noemi Foti Diego Gattellari Emanuela detta Manuela detta Massaro Genitori Giovanna Indaimo Diego Ipsaro Passione Andrea detto Ipsaro detto Passione La Barbera Vito Gianluca La Torre Michele Maddocco Nicola detto Mardocco detto Murdocco detto Muddocco Maiuri Anna Maria detta Anna detta Stracuzzi Majolino Gaetano detto Maiolino Mamone Giuseppina detta Giusy Marino Giuliana Pezzino Letteria detta Liliana Previtì Carmelo Pulitano’ Massimo Rizzo Domenico detto Mimmo Venuti Pietro Zuccalà Giovanni

De Luca Sindaco di Sicilia

Agrillo Giuseppe Alessi Viviana Amato Orazio Ammendola Fiorenzo detto Amendola detto Amendolia Bungay John Frederick detto John detto Laya detto Jon detto Jhon detto Gion detto Johnny detto Jonny detto Bungai detto Bunghei Campisi Loris detto Lorenzo Catanzaro Antonino Coletta Adriana Emanuela D’Angelo Antonino detto Nino Falcone Aurora Fazio Sofia Lorenza Forami Iris Fragala Giulio Jayasundara Mudiyanselage Samadi Lyana Jayasundara Jayawardena Mudalige Samindi Niwarthana Jayawardena La Rocca Giulia Lo Giudice Luigi Lupo’ Giacomo Mannino Martina Marotta Christian Mellini Beatrice detta Bellini detta Melilli Merrino Liana Monteleone Lorenzo Occhino Marco Pellegrino Giovanni Pulejo Maria detta Puleio Reyes Maria Cristina Cabrera Romano Daniele Ruello Lorena Scipilliti Marco Sparaino Angelo Vicidomini Carmine

Sud Chiama Nord

Asquini Valeria Bonasera Vincenza detta Enza detta Buonasera Busà Giuseppe Cacace Maurizio Calafiore Alessandra Cannata Letteria detta Liana Carreri Antonino detto Nino Caruso Salvatore detto Salvo detto Sasa’ Caruso Vincenzo detto Enzo detto Karuso Ciliberto Attilio detto Sciliberto detto Giliberto detto Giardina Cipolla Francesco detto Ciccio Coglitore Nunziato detto Nunzio D’Angelo Nicoletta Di Ciuccio Rosaria Rita detta Sara detta Spinella Femino’ Antonia detta Antonella detta Femmino’ Ferlisi Calogero detto Paolo Finocchiaro Massimo Giannetto Serena Grasso Matteo Grillo Carla Interdonato Mariagrazia Maiorana Caterina detta Catia Mangano Salvatore detto Turiddu Milazzo Margherita detta Margo’ Minutoli Massimiliano detto Max detto Massimo Mondello Salvatore detto Salvo Mortelliti Raimondo Papa Salvatore Pergolizzi Sebastiano detto Nello Rinaldo Raffaele detto Rinaldi detto Tobia Schepis Giuseppe detto Peppe detto Schepisi detto Scepis Trischitta Giuseppe detto Pippo detto Triscitta

Federico per Messina

Aliberti Antonello Asciutto Francesco Arcidiacono Selene Antonuccio Irene Burrascano Angelo Calabrò Vincenzo detto Enzo Cannavò Giuseppe detto Vegeta Cantello Mirko Cervino Gabriele Ciulla Fabio Crifò Giovanna detta Grifò De Francesco Antonino detto Nino Donato Giusy Falzea Gregorio Guadagna Francesca La Camera Patrizia La Tona Pietro Giovanni detto Lattona Lanza Anna Latella Massimo Leone Biagio detto Gino Nicoletti Marina Picciolo Gaetano Pirone Cetty detta Alessandra Proscia Maria Savina detta Maria Riso Lucrezia Rizzo Massimo Romano Francesco Saglimbeni Paolo Saija Bisazza Stefano detto Saiia detto Saia detto Saya Scibilia Maria Sterrantino Chiara Tamà Sebastiano

Amo Messina

Aloisi Maria detta Mary Bonarrigo Agatino Bosurgi Silvia Bruno Daniela Carbone Giovanni Chiarella Giuseppe detto Peppe Ciraolo Vincenzo Corica Andrea Corona Vincenzo detto Enzo De Stefano Giuseppe detto Di Stefano detto Pippo Duca Valentina Falcone Antonella Gugliotta Pietro detto Piero Irrera Cristiana Mangano Paolo Merlino Roberta Musiano Maurizio Natale Giuseppe detto Pippo Neri Nino Oteri Concetta detta Ketty Porcari Bruno Puglisi Alfio detto Alessandro Romeo Ettore Russo Piera Saglimbeni Salvatore Sciuto Letteria detta Giovanna Spadaro Raffaella Spano’ Nicola Staiti Giorgio Summa Natalino detto Lino Trimarchi Letterio Vita Massimiliano detto Massimo detto Max

Messina Protagonista

Alibrandi Paolo Alonci Arturo detto Alongi Barbera Giacinto Bonanno Giovanni Bonfiglio Antonino detto Nino detto Antonio Casablanca Giuliana Catanzaro Ivan Cordaro Salvina Correnti Maria Cristina detta Cristina Cosenza Salvatore Davì Salvatore detto Salvo detto Salvuccio Gemelli Maurizio Gervasi Maria Fernanda Giorgio Francesco detto Ciccio La Cava Alessandro Laimo Franco Maria detto Franco detto Francesco Lombardo Raffaella Macrì Antonino detto Tonino Mancuso Manuela Martello Francesca Mettuno Luigi detto Nettuno Naccari Sergio Oteri Caterina Panarello Alessio detto Alessandro Paratore Simona Patti Giada Quattrocchi Gabriele Sciliberto Francesca detta Franca Scopelliti Giovanni Sindoni Donatella Vadala’ Maria detta Meri Velini Vincenzo detto Enzo

Cateno per i Giovani

Alleruzzo Sebastiano Allia Ivan Amenta Viviana Basile Federico Bongiorno Giuseppe Briguglio Beatrice Cacciola Andrea Cannao’ Antonino Carilli Sergio Catalano Giovanna Cuppari Antonino De Benedetto Michele Fenga Lorenzo Fumia Luciano Giulintano Luigi Emilio detto Luigi La Croce Anna La Spada Giuseppe detto Peppe Marano Davide Messina Gabriele Monterosso Federica Munao’ Luca Musico’ Chiara Patti Rosy Santamaria Debora Santapaola Salvo Soraci Angelo Spano’ Maria Trevi Antonio Villari Patrizia Villari Susanna Voccio Luigi Zaccone Giuseppe

Orgoglio Messinese

Altieri Giuseppe detto Peppe Bombaci Graziella Bonfiglio Renato Cambria Natale detto Lino Catrimi Lucia Conti Taguali Cristian Costa Francesco detto Ciccio Cristescu Monica Teodora D’Angelo Rosita detta Rosy detta Rosi De Francesco Manuel Fanizzi Domenico detto Mimmuccio Femino’ Antonino Fiumano’ Ivana Germolé Domenico Insolia Gaia Lagana’ Davide Lanìa Giovanna Lo Giudice Gregorio Lo Presti Concetta detta Bruna Longobucco Emilio Magnisi Stefano Mammoliti Francesco Missimi Giuseppe Morabito Maurizio Occhipinti Giovanni Palermo Massimo Palmeri Raquela Robert Luca detto Fobert detto Roberts detto Roberto Scilio Maria Francesca detta Francesca Tripodi Cristiano Zangla Orazio Zuccarello Fernanda

Il Futuro è Adesso

Amodeo Alessandra Annetti Giovanni Arena Marisa Bonasera Concetta detta Ketty Burrascano Saverio Calzetta Salvatore Cinturrino Tiziana Costa Francesco detto Ciccio Costantino Antonietta Curro’ Domenico D’Arrigo Tommaso David Giulia Fabiano Mariarosaria Famà Fabio Foti Angelo Frassica Giovanni detto Gianni Lagana’ Consolata Lo Presti Antonino detto Tonino Marino Santino Masso Riccardo Domenico Minissale Carmelo Oteri Simona Pagano Consuela Prestipino Carmelina Radesi Emanuela Sigillo Arianna Spadaro Ermelinda Stagnitta Placido Stella Giuseppe detto Pippo Stracquadaini Carmela

La Politica del Fare

Bonafede Sebastiano Bruni Daniele Cascio Maria Coglitore Giuseppe Coppolino Lorenzo Costa Patrizia Cutispoto Vanessa D’Arrigo Anna De Francesco Alessia Falcone Andrea Ferrara Giuseppe Fristenda Filippo Gatto Fortunata Grassi Marco Guglielmino Giovanna detta Jenny Mazzeo Alessandro Micalizzi Carmelo Morisciano Antonello Palumbo Sabrina Paratore Lidia Picciotto Roberto Puleio Orazio detto Puleo detto Pulejo Rigano Antonella Schirò Roberto Terranova Marco Triboto Adriano Truscello Alessandro Valentino Claudio Zanghi’ Massimo

Zancle

Agrillo Antonino Basile Damiano Bertuccio Caterina detta Katia Ciccarello Antonina detta Antonella Crisari Costantino Cro Marina Di Bella Nadia Federico Adele Finocchiaro Gaetano Freni Tindara Gasparro Arturo Giacobbe Antonio Giacobello Antonio Grasso Giorgio La Spada Santina Lancia Antonio Lo Presti Concetta detta Cettina Mazzeo Silvia Mento Antonio Messina Adriana Milia Vincenzo Muscolino Pietro Antonino Paolilla Rosamaria Piccolo Antonio Pino Alessio Rodilrosso Simone Saccà Alessia Santoro Angela Santoro Giovanna Savoca Daniela

Sviluppo Sostenibile

Belmonte Manuel Caffo Giuseppe Castano Graziana Maria Rita Corso Stefania Cuticone Riccardo D’Angelo Roberta Dazi Santi De Pasquale Paolo Di Bernardo Giovanni Di Pietro Letterio detto Lillo Ferrara Patrizia Fundarò Maria Gangemi Antonina detta Antonella Giordano Michele Greco Andrea Indelicato Salvatore Maisano Antonino detto Nino Nunnari Filippo Oliveri Giuseppe detto Pippo Orefici Francesco Perrone Pietro detto Piero Pipito’ Santo Prestopino Rossella Puglisi Paola Raffa Marco Recupero Maria Pia Santoro Alessio Smedile Maria detta Mary Tuccio Stellario Vollaro Mario Zizzo Francesco Zodda Stefania

Lavoro e Solidarietà

Barbera Chiara Busà Francesco Cappello Antonino detto Nino Carameli Giovanni Casale Sara Coccoli Rosaria Croce’ Concetta detta Clara Curro’ Davide Ferrante Pietro Gangemi Giuseppe Grech Carmelo La Manna Marta Lombardo Alessandra Maugeri Lillo Mazzeo Domenico Merlino Gabriele Mondo Maria detta Mariella Naccari Lucia Orlando Tania Paladino Giuseppe Passari Maria Puglisi Francesca Raffa Maria Ruggeri Antonino Salanitro Angelo Spano’ Antonella Terranova Tiziana Todaro Maria detta Mariella Valastro Giuseppa detta Pina Velardi Maria Ventura Irene Zamicelo Andrea

Costa Blu

Ahmetaj Natasha Aliquò Rosalia Maria Arnao Domenica Barbagallo Andrea Bonanno Christian Centorrino Noemi Conte Stefano Conticello Gaetano Costantino Chiara Falcone Rebecca Finocchiaro Letteria Giorgianni Rosaria Gitto Elio Gugliandolo Giuseppe La Rosa Fortunata Maddalena Ferdinando Magaudda Gianluca Maggio Giuseppe Mangano Giacoma Mastronardo Tommaso Pollino Barbara Proto Salvatore Ruggeri Chiara Scaravaggi Sabina Speranza Giuseppa detta Giusy detta Giusi Staiti Domenico Turiano Giuseppe Vita Corrado

Liberi e Forti