Elezioni comunali Messina: esercito di 2 mila candidati tra municipalità e consiglio comunale, boom di liste per Sud chiama Nord

I giochi sono fatti. Sono state presentate le liste che supporteranno i candidati Sindaco di Messina, in occasione delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026. Presentate anche le liste ed i candidati presidente alle 7 municipalità. Sono 5 i protagonisti della tornata elettorale: Marcello Scurria per la coalizione di Centrodestra, Antonella Russo per la coalizione di Centrosinistra, Federico Basile, sindaco uscente, di Sud chiama Nord, il civico Lillo Valvieri, Gaetano Sciacca per “Rinascita Messina”. Basile ha il numero maggiori di liste, ben 15, Scurria ne ha 7, mentre Russo ne ha 2, Valvieri e Sciacca 1. Le liste sono in totale 26, ed i candidati 827.

Esercito di candidati nelle circoscrizioni: 21 aspiranti presidenti e oltre 1.000 candidati in corsa

Numeri mai visti prima segnano la corsa alle circoscrizioni di Messina, dove si registra un vero e proprio record elettorale sia per candidati che per liste presentate. La notizia più rilevante è l’eccezionale partecipazione: sono infatti oltre 1150 i candidati in campo, ma solo una piccola parte riuscirà a ottenere un seggio, rendendo la competizione particolarmente selettiva e combattuta.

Ventuno candidati per sette presidenze

Nel dettaglio, sono 21 i candidati alle sette presidenze delle circoscrizioni, un dato che evidenzia una forte competizione politica a livello territoriale. In ciascuna circoscrizione troveranno posto nove consiglieri, per un totale di appena 63 eletti, a fronte di una platea di candidati estremamente ampia. La corsa, dunque, si presenta altamente competitiva: a fronte di oltre mille aspiranti consiglieri, solo pochi riusciranno a entrare nei consigli circoscrizionali, confermando il carattere selettivo di queste elezioni amministrative.

Sfida politica tra i principali schieramenti

Tutti i candidati appartengono ai principali schieramenti politici: centrodestra, centrosinistra e Sud Chiama Nord, dando vita a una competizione che riflette gli equilibri politici cittadini. Il dato politico si intreccia con quello numerico, restituendo un quadro di forte mobilitazione e partecipazione. La presenza di tre poli ben definiti contribuisce ad alimentare una sfida che si preannuncia aperta e incerta in tutte le circoscrizioni.

Boom di liste: numeri da record

Altro elemento centrale è il numero delle liste presentate, che segna un vero e proprio record nel record. In particolare, sono 61 le liste riconducibili al partito di Cateno De Luca, un dato che evidenzia una presenza capillare e organizzata sul territorio. A queste si aggiungono 52 liste del centrodestra e 17 liste del campo progressista, completando un quadro numerico senza precedenti per le elezioni circoscrizionali messinesi.