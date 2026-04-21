Elezioni Comunali Messina, De Luca cerca candidati: “ne mancano 21 per chiudere le liste”

Appello diretto da parte di Cateno De Luca, durante una diretta social, in vista delle prossime elezioni comunali di Messina del 24 e 25 maggio. Il leader politico ha reso noto che mancano ancora 21 candidati per completare quattro liste definite “di testimonianza”, invitando i cittadini interessati a farsi avanti.“Ci mancano 21 candidati per chiudere– ha dichiarato De Luca – chiamateci. Dobbiamo raggiungere il numero minimo previsto, tra 21 e 22 candidati per lista”.

L’appello arriva a pochi giorni dalla chiusura delle liste e sottolinea come la fase organizzativa sia ormai agli sgoccioli. Le elezioni amministrative di Messina si avvicinano e il fermento tra le forze politiche cresce, con strategie e alleanze ormai in fase di definizione.