Elezioni comunali Messina, da domani la presentazione delle liste

In occasione delle elezioni amministrative di Messina del 24 e 25 maggio 2026, da domani, venerdì 24 aprile, e fino alle ore 12.00 di mercoledì 29 aprile, sarà possibile presentare, nella Sala Commissioni di Palazzo Zanca, al Segretario Generale del Comune di Messina, le liste dei candidati a Sindaco e al Consiglio Comunale, nonché le liste dei candidati ai Consigli Circoscrizionali e dei relativi Presidenti.

Gli orari degli uffici

Gli uffici osserveranno i seguenti orari: domani, venerdì 24, dalle ore 9.00 alle ore 18.30 (orario continuato; sabato 25, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; domenica 26, gli uffici resteranno chiusi; lunedì 27 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 18.30 (orario continuato); martedì 28, dalle ore 9.00 alle ore 18.30 (orario continuato); e mercoledì 29, ultimo giorno utile, la presentazione potrà essere effettuata dalle ore 9.00 alle ore 12.00.